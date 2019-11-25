برخورد با مجرمان باید قاطع و در شأن دانشگاه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، مراسم تکریم و معارفه مدیر حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد بوشهر با حضور آقای سیروس صابری مشاور ریاست و سرپرست مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر اسماعیل عبدالهی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر و جمعی از مسئولان استانی و دانشگاهی برگزار شد.

صابری در این جلسه با بیان اینکه خدمت در دانشگاه بسیار ارزشمند است، گفت: صیانت و حراست از این محیط مقدس، وظیفه سنگین و خطیری است که بر دوش همه ارکان دانشگاه قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران نیازمند دانشگاهی اسلامی و در تراز خود است، افزود: مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی بر این مهم تأکید دارد و به دنبال اجرای این سند به بهترین شکل بوده که این مسأله نیازمند حمایت و تلاش همه‌جانبه تمامی قسمت‌های دانشگاه است.

سرپرست مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: باید به گونه‌ای رفتار کرد که در آینده حسرت آن را نخوریم که می‌توانستیم با انجام کارهای مثبت و مفید سبب تغیرات مثبت، تعالی و رشد مجموعه شویم.

صابری با بیان اینکه زودتر از آنکه متوجه شویم، اعمال ما سنجیده و مورد قضاوت قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: در هر امری باید این اصل را سرلوحه کار قرار داد که بهترین عملکرد را داشته باشیم.

وی با تأکید بر هم‌افزایی میان مجموعه دانشگاه در اداره این نهاد انقلابی، گفت: حراست در دانشگاه جایی است که باید دانشجویان، کارکنان و استادان بی‌واهمه و با سهولت به آن مراجعه کرده و آنجا را محلی امن و قابل اعتماد برای حل مشکلات خود بدانند.

سرپرست مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه برخورد با مجرم و متخلف متفاوت است و باید این دو را از هم تمییز داد، یادآور شد: برخورد با مجرمان باید قاطع و در شأن دانشگاه به منظور جلوگیری از جولان آنان انجام شود، اما در جایی که متخلف با ناآگاهی اقدامی خلاف موازین شرعی و اداری را مرتکب می‌شود، ابتدا به دنبال اصلاح باشیم و در صورت استمرار برخورد کنیم.

صابری با بیان اینکه نباید کیفیت را فدای سرعت کرد، تأکید کرد: مدیری موفق خواهد بود که از تمام مجموعه خود استفاده بهینه و حداکثری کند.

وی با اشاره به حوادث اخیر و برخی ناآرامی ها در کشور، اظهار داشت: دشمنان ایران اسلامی پس از گذشت ۴۰ سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی هنوز هم مردم عزتمند ایران را نشناخته‌اند و همواره خیلی زود ماهیت پلید خود را افشا و آشکار می‌کنند.

سرپرست مرکز حراست دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: دشمنان این مرزوبوم باید به یاد داشته باشند آن روز که این انقلاب نهال نوپایی بود، با حمله نظامی رژیم بعث عراق که متشکل از قوای ۳۶ کشور جهان بود، نتوانستند به ایران اسلامی دست‌درازی کنند.