به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم غضبانپور عکاس جنگ در گفتگو با ستاد خبری نمایشگاه و مسابقه سراسری عکس "‌خرمشهر، حماسه مقاومت " با بیان این مطلب گفت: "تشکیل موزه یا نمایشگاه دائمی عکس‌های جنگ و انقلاب هزینه و هماهنگی هایی را می طلبد که به دلیل نبود بازدهی مالی این امر تا به حال امکان پذیر نشده است."

وی ادامه داد: "در صورتی که ما هنوز در کشور موزه ملی جنگ نداریم چه توقعی است که به شاخه ای از هنر جنگ که عکاسی است، پرداخته شود و این در شرایطی است که در همان سال های آغاز جنگ تحمیلی در کشور عراق موزه جنگ با معماری زیبا و بی نظیر ساخته شد، اما مسئولان ما در آن زمان لزوم ساخت چنین مکانی را پیگیری نکردند و پس از سال های جنگ هم این موضوع رو به فراموشی رفت."

این عکاس عرصه جنگ تحمیلی درباره ویژگی های عکس های جنگ نسبت به دیگر هنرهای مرتبط با جنگ توضیح داد: "جنبه استنادی و لحظه نگاری عکس، ویژگی برتر آن است که می تواند یک منبع الهام مناسب برای داستان نویسی، شعر، فیلم سازی، مجسمه سازی و ... با موضوع جنگ باشد . هنرمند عکاس به خط مقدم می رود و لحظه ای را ثبت می کند، در صورتی که دیگر هنرمندان نیازی به حضور مستقیم در جبهه نداشته و ندارند. عکس جنگ در زمان جنگ و با حضور عکاس در جبهه خلق می شود ولی فیلم، ادبیات و ... سال ها بعد از جنگ هم می تواند خلق شود. عکس مستند ثبت کننده تاریخ است."

نمایشگاه و مسابقه سراسری عکس "خرمشهر، حماسه مقاومت" به همت معاونت ارتباطات فرهنگی و پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران از سوم خرداد ماه سال جاری همزمان با بیست و پنجمین سالگرد فتح خرمشهر در موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار می شود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت های www.akkasee.com وwww.shahed.isaar.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 88306827 تماس بگیرند.