اعتراض شدید کادر مربیان صباباتری به عملکرد محسن ترکی/ حضور مربی استقلال در ورزشگاه و برخورد ناخوشانید هواداران پرسپولیس

به گزارش خبرنگارمهر، اخراج سهراب بختیاری زاده از زمین مسابقه با اعتراض مربیان تیم فوتبال صباباتری نسبت به عملکرد تیم داوری دیداراین تیم برابرپرسپولیس همراه بود.

کادرمربیان صبا باطری نسبت به اعلام خطای پنالتی به سود تیم فوتبال پرسپولیس نیزمعترض بودند و از ناظربازی صباباتری - پرسپولیس درخواست کردند تا توجه بیشتری به عملکرد داورداشته باشد.

* نورافکن های ورزشگاه آزادی از دقیقه 60 دیدار صباباتری - پرسپولیس روشن شد و این بازی زیر نور ادامه پیدا کرد.

* تئودی یونگ مربی هلندی تیم فوتبال استقلال این بازی را از جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی به تماشا نشست. حضور او با اعتراض و برخورد ناخوشایند جمعی از هواداران پرسپولیس همراه بود.

* تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار برابرصباباتری همانند ابتدای فصل از پیراهن و شورت ورزشی قرمز رنگ استفاده کرد. پرسپولیس که دراین دیدارمهمان صباباتری بود باید از رنگ پیراهنی متفاوت ازتیم فوتبال صباباتری استفاده می کرد به همین خاطر با پیراهن قرمز به میدان آمد.

* پس از خروج سهراب بختیاری زاده از زمین مسابقه، یحیی گل محمدی بازوبند کاپیتانی تیم فوتبال صباباتری را به بازو بست.