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۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۵:۳۹

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش به اجتماع مردم تهران پیوست

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش به اجتماع مردم تهران پیوست

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در اجتماع مردمی حمایت از اقتدار و امنیت کشور شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در اجتماع باشکوه مردم تهران در حمایت از اقتدار و امنیت کشور حضور پیدا کرد و به جمع مردم حاضر در این اجتماع پیوست.

براساس این گزارش، اجتماع بزرگ خودجوش مردمی در حمایت از اقتدار و امنیت کشور در تهران، دقایقی پیش از چهار مسیر به سمت میدان انقلاب اسلامی آغاز شد.

شرکت کنندگان در دقایق ابتدایی این تجمع گسترده با سر دادن شعارهای، «مرگ بر استکبار» و «مرگ بر اغتشاشگران» انزجار و برائت خود را از برهم‌زنندگان امنیت کشور اعلام کردند.

کد مطلب 4780771
هادی رضایی

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