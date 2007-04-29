ابومازن با شاه عربستان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (سپا)، "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان در دیدار خود با "عبدالله بن عبدالعزیز" شاه عربستان در کاخ الیمامه اوضاع و تحولات مسئله فلسطین را بررسی کرد.

وی همچنین افق های همکاری میان تشکیلات خودگردان و عربستان و راه های تقویت و گسترش این همکاری در همه زمینه ها را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

در این دیدار شماری از مسئولان بلندپایه عربستان از جمله وزیر خارجه این کشور و نیز وزیر امور خارجه فلسطین و برخی دیگر از شخصیت های فلسطینی حضور داشتند.

ابومازن پیشتر در جریان سفر به مصر با "حسنی مبارک" رئیس جمهوری این کشور و "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس دیدار و درباره تحولات فلسطین و برداشته شدن محاصره تحمیلی از فلسطینیان و مشارکت سیاسی بحث و تبادل نظر کرد.