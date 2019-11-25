به گزارش خبرنگار مهر، در تنها دیدار امروز هفته یازدهم لیگ برتر که از ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر آغاز شد، دو تیم استقلال و نساجی به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال به پایان رسید. این بازی با قضاوت علی صفایی و در حضور بیش از ۱۵ هزار تماشاگر برگزار شد.

آندره استراماچونی تیمش را با ترکیب؛ سید حسین حسینی، سیاوش یزدانی، روزبه چشمی، عارف غلامی، وریا غفوری، مسعود ریگی، علی کریمی، میلیچ، فرشید اسماعیلی، مهدی قائدی و دیاباته به میدان فرستاد.

ترکیب اصلی تیم نساجی هم عبارت بود از؛ علیرضا حقیقی، رضا علیاری، مجتبی بیژن، مجتبی ممشلی، میلاد سرلک، علی اصغر عاشوری، رضا دهقانی، حسن جعفری، حامد شیری، سید محمد میری و محمد عباس‌زاده.

در دقیقه ۳۳ این بازی علی کریمی با استفاده از ارسال مهدی قائدی از جناح راست و با ضربه سر دروازه تیم نساجی را باز کرد تا نیمه نخست بازی با نتیجه یک بر صفر به سود تیم میهمان به پایان برسد.