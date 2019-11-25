عمل به تدابیر فرمانده کل قوا باعث خنثی شدن فتنه دشمنان خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در حاشیه راهپیمایی و در جمع خبرنگاران با اشاره نقش و جایگاه رهبری در خنثی کردن فتنه‌ها گفت: بدون شک مقام معظم رهبری در خنثی کردن فتنه های مداوم دشمنان و استکبار جهانی نقشی بی بدیل دارند .

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در گردنه های حساس با درایت خود باعث اتحاد هرچه بیشتر مردم در برابر دشمنان هستند و این موضوع بارها ثابت شده است که در زمانی که دشمن با تمام توان قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی و کشور را دارد عمل به تدابیر و نصایح فرماندهی معظم کل قوا باعث خنثی شدن فتنه های شوم دشمنان خواهد شد.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در ادامه به نقش مردم در حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و امنیت کشور اشاره کرد و گفت: حضور ملت مسلمان ایران اسلامی در همه رخداد های حساس کشور و حمایت مردم چه در زمان پیروزی انقلاب و چه در جنگ تحمیلی ۸ ساله و چه در هنگام تحریم های ظالمانه حضوری پررنگ و تاثیر گذار بوده است.

وی افزود: مردم همیشه بابصیرت مثال زدنی در برابر فتنه دشمنان ایستادگی کردند و در برابر مشکلات سر خم نکردند و امروز هم می بینید که در دفاع از انقلاب و حمایت از ولایت فقیه با تمام توان حضور یافتند.