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۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۶:۴۷

امیر صباحی فرد در جمع خبرنگاران:

عمل به تدابیر فرمانده کل قوا باعث خنثی شدن فتنه دشمنان خواهد شد

عمل به تدابیر فرمانده کل قوا باعث خنثی شدن فتنه دشمنان خواهد شد

فرمانده پدافند هوایی ارتش گفت: بارها ثابت شده زمانی که دشمن با تمام توان قصد ضربه زدن به نظام و کشور را دارد عمل به تدابیر و نصایح فرماندهی معظم کل قواباعث خنثی شدن فتنه های دشمنان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در حاشیه راهپیمایی و در جمع خبرنگاران با اشاره نقش و جایگاه رهبری در خنثی کردن فتنه‌ها گفت: بدون شک مقام معظم رهبری در خنثی کردن فتنه های مداوم دشمنان و استکبار جهانی نقشی بی بدیل دارند .

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در گردنه های حساس با درایت خود باعث اتحاد هرچه بیشتر مردم در برابر دشمنان هستند و این موضوع بارها ثابت شده است که در زمانی که دشمن با تمام توان قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی و کشور را دارد عمل به تدابیر و نصایح فرماندهی معظم کل قوا باعث خنثی شدن فتنه های شوم دشمنان خواهد شد.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در ادامه به نقش مردم در حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و امنیت کشور اشاره کرد و گفت: حضور ملت مسلمان ایران اسلامی در همه رخداد های حساس کشور و حمایت مردم چه در زمان پیروزی انقلاب و چه در جنگ تحمیلی ۸ ساله و چه در هنگام تحریم های ظالمانه حضوری پررنگ و تاثیر گذار بوده است.

وی افزود: مردم همیشه بابصیرت مثال زدنی در برابر فتنه دشمنان ایستادگی کردند و در برابر مشکلات سر خم نکردند و امروز هم می بینید که در دفاع از انقلاب و حمایت از ولایت فقیه با تمام توان حضور یافتند.

کد مطلب 4780839
هادی رضایی

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