  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۹:۴۱

نیروی انتظامی در اطلاعیه ای مشخص کرد :

اعلام محل های تکمیل اطلاعات برای تحویل کارت سوخت

اعلام محل های تکمیل اطلاعات برای تحویل کارت سوخت

نیروی انتظامی با اعلام سه مرجع ، از دارندگان خودرو که تا کنون کار سوخت دریافت نکرده اند، خواسته است هرچه سریع تر نسبت به اصلاح آدرس خود در بانک اطلاعات ناجا اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه نیروی انتظامی آمده است: به اطلاع تمام دارندگان خودرو می رساند، کارت سوخت همه خودروهای بنزین سوز کشور تا این تاریخ صادر شده و بخش گسترده ای از آن به آدرس ذی ربط به شرکت پست تحویل شده است.

این اطلاعیه می افزاید: نظر به اینکه تعدادی از کارت های سوخت صادر شده (بیشتر خودروهای قدیمی) به علت نبود و یا نقض در آدرس محل سکونت مالکان خودروها تا این تاریخ (9/2/1386) به پست تحویل نشده است.

ناجا متذکر شده است: مالکان خودروهایی که تا کنون کارت سوخت خودرو دریافت نکرده اند، نسبت به اصلاح آدرس خود در بانک اطلاعات ناجا اقدام کنند .

در بخش دیگری از این اطلاعیه پیرامون آدرس های تکمبل اطلاعات دارندگان خودرو فاقد کارت سوخت و چگونگی تکمیل آن، آمده است:

1- مراجعه به سایت اینترنتی www.epolice.com  از هر نقطه کشور؛

2- مراجعه به دفترهای پلیس + 10 در سطح کشور (اصلاح رایگان آدرس)؛

3- مراجعه به دوایر راهنمایی و رانندگی ناجا در تمام شهرستانهایی که دارای مرکزهای شماره گذاری هستند.

نیروی انتظامی تصریح کرده است: بدیهی است، اقدام هرچه سریع تر از سوی مردم، موجب تسریع در تحویل کارت سوخت مالکان خورو توسط پست خواهد شد.

کد مطلب 478085

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها