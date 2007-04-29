اعلام محل های تکمیل اطلاعات برای تحویل کارت سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه نیروی انتظامی آمده است: به اطلاع تمام دارندگان خودرو می رساند، کارت سوخت همه خودروهای بنزین سوز کشور تا این تاریخ صادر شده و بخش گسترده ای از آن به آدرس ذی ربط به شرکت پست تحویل شده است.

این اطلاعیه می افزاید: نظر به اینکه تعدادی از کارت های سوخت صادر شده (بیشتر خودروهای قدیمی) به علت نبود و یا نقض در آدرس محل سکونت مالکان خودروها تا این تاریخ (9/2/1386) به پست تحویل نشده است.

ناجا متذکر شده است: مالکان خودروهایی که تا کنون کارت سوخت خودرو دریافت نکرده اند، نسبت به اصلاح آدرس خود در بانک اطلاعات ناجا اقدام کنند .

در بخش دیگری از این اطلاعیه پیرامون آدرس های تکمبل اطلاعات دارندگان خودرو فاقد کارت سوخت و چگونگی تکمیل آن، آمده است:

1- مراجعه به سایت اینترنتی www.epolice . com از هر نقطه کشور؛

2- مراجعه به دفترهای پلیس + 10 در سطح کشور (اصلاح رایگان آدرس)؛

3- مراجعه به دوایر راهنمایی و رانندگی ناجا در تمام شهرستانهایی که دارای مرکزهای شماره گذاری هستند.

نیروی انتظامی تصریح کرده است: بدیهی است، اقدام هرچه سریع تر از سوی مردم، موجب تسریع در تحویل کارت سوخت مالکان خورو توسط پست خواهد شد.