به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه در پیامی توئیتری نوشت: زمان آن است که کشورهای عربی از بایکوت کردن دست برداشته و با اسرائیل تعامل کنند!

وزیر خارجه آمریکا در این باره ادامه داد: تفرقه در خاورمیانه، مساوی است با بی‌ثباتی. اندیشمندان عربی که جان خود را به خطر انداخته و شجاعانه از چشم‌انداز صلح و همزیستی مسالمت‌ آمیز در منطقه حمایت کرده‌ اند، نباید توبیخ شوند. به گفتگو نیاز داریم.

این در حالیست که تلاش نافرجام پمپئو برای آنچه وی به عنوان عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با اعراب مرتجع منطقه در پی آن است تا کنون و پس از نزدیک به ۳ سال از آغاز طرح موسوم به «معامله قرن» به شکست منتهی شده است.