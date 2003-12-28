اميدوارم مسوولين فدراسيون فوتبال به نوعي از شفيع زاده دلجويي كنند

مديرتيمهاي فوتبال استقلال اهوازبا بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: درحال حاضرخانواده استقلال اهوازرا جمعيتي 5 هزارنفري تشكيل مي دهد كه اگرقرار باشد آقاي شفيع زاده ديگردركناراين باشگاه نباشند، تمام اين خانواده بزرگ دچارمشكلات مالي خواهند شد وهمان مسائلي كه سال پيش گريبانگيراين تيم بود تكرارمي شود. ازهمين رواميدوارم شرايطي بوجود بيايد تاايشان همچنان دركناراستقلال اهوازبمانند وازواگذاري امتيازاين تيم به تربيت بدني منصرف شوند.

رمضاني درادامه با اشاره به انجام ديداردوستانه استقلال اهوازبافولاد خوزستان براي كمك به حادثه ديدگان زلزله بم تصريح كرد: باشگاه استقلال اهوازبعد ازاهداي هزارتخته پتوبه زلزله زدگان بم قصد دارد بخشي ازحقوق بازيكنان خود را نيزبه اين امرخداپسندانه اختصاص دهد وباعلاقمندي براي ديدارخيريه به نفع زلزله زدگان حمايت مي كند.

وي درپيشنهادي به مديران ارشد دوباشگاه استقلال اهوازوفولاد خوزستان تاكيد كرد: بعنوان يك كوچكتربه مديران هردوتيم پيشنهاد مي كنم هركدام هزينه خريد نيمي ازبليتهاي اين مسابقه را تقبل كنند تامردم بطوررايگان بتوانند ازاين بازي ديدن كنند. ضمن اينكه درصورتيكه مردم هم علاقمند باشند مي توانند باخريد بليط هاي اضافي سهمي دركمك به هموطنان آسيب ديده شهرستان بم داشته باشند.

رمضاني درپايان ضمن ابرازهمدردي باحادثه ديدگان زلزله بم اظهاراميدواري كرد: روزجمعه باحضوريكپارچه مردم درورزشگاهي كه نام سمبل حركتهاي خيرخواهانه را دارد، مردم خوزستان بتوانند سهمي درياري وكاستن ازآلام هموطنان داغدارخود داشته باشند.