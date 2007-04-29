محل برگزاری نخستین شب کارگردانان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین نشست شورای برگزاری این مراسم، شرکت پارس الرمس، نمایندگی محصولات کانون در ایران به جمع دیگر حامیان مالی این مراسم پیوست. پیش از این سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و بنیاد سینمایی فارابی به عنوان حامیان مالی این مراسم انتخاب شده بودند. قرار است این نهادها و شرکت ها هدایایی به برگزیدگان و مدعوین مراسم اهدا کنند.

همچنین شورای برگزاری مراسم در آخرین نشست خود، محل برگزاری این گردهمایی بزرگ سینمایی را تعیین کرد. با انتخاب این‌ شورا نخستین مراسم شب کارگردانان سینمای ایران در محل مجموعه ورزشی انقلاب برگزار می شود.

ضمن اینکه مهدی کرم پور، کارگردان مراسم شب کارگردانان از انتخاب محمد رضا شهیدی فر، مجری و تهیه کننده برنامه های تلویزیونی و رادیویی برای اجرای این مراسم خبر داد. این مراسم روز سه شنبه 16 اردیبهشت برگزار خواهد شد.