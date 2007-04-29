انتقاد اتحادیه عرب از موضع مجلس نمایندگان آمریکا درباره دارفور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه عرب در بیانیه ای اعلام کرد : مجلس نمایندگان آمریکا از اتحادیه عرب می خواهد که درگیری ها در دارفور را کشتار جمعی معرفی کند در حالی که هیچ نهاد بین المللی یا منطقه ای اصطلاح کشتار جمعی را تاکنون در زمینه دارفور به کار نبرده است.

مجلس نمایندگان آمریکا روز 25 ماه آوریل در قطعنامه ای ضمن متهم کردن اتحادیه عرب به مانع تراشی در مقابل حضور نیروهای بین المللی در دارفور از این اتحادیه خواست که روند کشتار و اتفاقات در دارفور را کشتار جمعی معرفی کند.

در بیانیه اتحادیه عرب آمده است : متهم کردن اتحادیه عرب به مانع تراشی در مقابل حضور نیروهای بین المللی در دارفور نشان از ارائه شدن اطلاعات نادرست به مجلس نمایندگان آمریکاست.

بیانیه خاطرنشان کرد : ترتیبات امنیتی برای اعزام نیروهای مشترک آفریقایی و بین المللی گامی اساسی برای اجرای توافق صلح دارفور است که در ماه مه سال 2000 میلادی به امضا رسید.