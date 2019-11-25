استقلال سخت ترین بازی لیگ را پیروز شد

به گزارش خبرنگارمهر، «آندره آ استراماچونی» پس از پیروزی ۲بریک تیم استقلال تهران برابر میزبانش نساجی مازندران در جمع خبرنگاران گفت: می دانستیم که بازی سختی را برابر نساجی داریم و با توجه به مدل و بازی که ما انجام می دهیم بازی کردن در چمن مصنوعی راحت نبود.

وی افزود: در زمین چمن مصنوعی سرعت توپ تحت کنترل نبود و خیلی سخت بود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران، با بیان اینکه نساجی در نیمه اول، نیمه خوبی را پشت سرگذاشت و ما را تحت فشار قرار داد، اظهارکرد: در نیمه دوم، استقلال در واقع شبیه خودش شد و با تغییر ذهنیتی که در رختکن به بازیکنان دادیم توانستیم نتیجه بازی را به نفع خودمان تغییر دهیم.

استراماچونی، افزود: نیمه دوم عملکرد خوبی داشتیم و برای ما مهم بود که در سومین بازی بیرون از خانه در هفته های اخیر پیروز شویم.

وی،در پاسخ به این پرسش که بعد از ۱۳۰۰ روز استقلال توانست از رقیب سنتی اش فاصله بگیرد، گفت، که هرچند این شرایط برای باشگاه و هواداران سخت بوده ، اما هدف ما اکنون از این به بعد ادامه روند رو به رشد است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران ادامه داد: استقلال یکی از بهترین تیم های آسیا است و نمیتوانیم با توجه به شرایط فعلی خوشحال باشیم.

استراماچونی گفت: جدای ازاینکه تیم استقلال هستیم هدف ما صعود به صدر جدول لیگ هست.

وی گفت: در خصوص شرایط باشگاه نمیخواهم حرفی بزنم. ما در کادرفنی و بازیکنان وظایفی داریم و باشگاه هم وظایفی دارد و دو طرف باید وظایف شان را درست انجام بدهند.

تیم فوتبال استقلال تهران در آخرین دیدار هفته یازدهم رقابتهای لیگ برترفوتبال باشگاه های کشور میزبانش نساجی مازندران را با نتیجه۲بریک شکست داد.