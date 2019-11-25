به گزارش خبرنگار مهر، علی سیف امروز در گفت و گو با رسانه ها در سخنانی با بیان اینکه در همایش رابطان پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی لرستان از ۹ دستگاه اجرایی برتر که بهترین اقدامات را در سال ۹۸ با محوریت هفته پدافند غیرعامل داشتند تقدیر شد، اظهار داشت: همچنین در این همایش از هفت مدیر برتر در این راستا تقدیر به عمل آمد.

وی با بیان اینکه در هفته پدافند غیرعامل حدود ۳۵۰ برنامه با محوریت برگزاری رزمایش ها، دوره های آموزشی، بازدید از زیرساخت های حساس و حیاتی و ... برگزار کردیم، عنوان کرد: خوشبختانه بر اساس ارزیابی هایی هم به عمل آمد دستگاههای اجرایی در راستای برنامه های ابلاغی به آنها، تقریبا اقداماتی قابل قبول داشته اند.

مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری لرستان، تصریح کرد: انتظار می رود که ما در زمان وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی کمترین خسارت را در حوزه های مختلف داشته باشیم.