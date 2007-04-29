پرسپولیس با شکست صبا باتری به رده چهارم جدول صعود کرد/ سپاهان مغلوب مس کرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته بیست وهفتم مسابقات فوتبال لیگ برترباشگاه های کشور امروز دو بازی درکرمان و تهران برگزارشد که به برتری تیم های پرسپولیس و مس انجامید.

امروز در ورزشگاه سلیمی کیا کرمان تیم فوتبال سپاهان مهمان مس کرمان بود. سپاهان که درغیاب چند تن ازبازیکنان اصلی با چهره ای متفاوت به میدان آمده بود درپایان با نتیجه 2 بریک بازی را به میزبان خود واگذار کرد.

برای مس کرمان در این بازی آدریانو آلوز و بابک حاتمی گلزنی کردند و تنها گل سپاهان را عبدالوهاب ابوالهیل به ثمر رساند.

در دیگر بازی برگزارشده امروز پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به دیدارصباباتری رفت و دریک بازی سرد و کسل کننده موفق به کسب برتری یک برصفرمقابل میزبان خود شد. تنها گل پرسپولیس را در این بازی غلامعباس آشوبی در دقیقه 31 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

تیم فوتبال صباباتری از دقیقه 41 درپی اخراج سهراب بختیاری زاده 10 نفره به بازی ادامه داد.

قضاوت دیدارصباباتری و پرسپولیس برعهده محسن ترکی بود، وی علاوه بر اخراج سهراب بختیاری زاده به علی سلمانی، مرتضی کاشی از تیم صباباتری و الونگ الونگ و ابوالفضل حاجی زاده از تیم پرسپولیس کارت زرد نشان داد.

پس ازبرگزاری بازی های امروزدرجدول رده بندی مسابقات لیگ برتر، تیم فوتبال استقلال کماکان با51 امتیازصدرنشین است و سایپا و استقلال اهواز با 49 امتیاز دررده های دوم و سوم قرار دارند. پرسپولیس نیزبا شکست صباباتری جمع امتیازات خود را به عدد 44 رساند و به رده چهارم جدول رده بندی صعود کرد. سپاهان نیز با 42 امتیاز به رده پنجم تنزل یافت.