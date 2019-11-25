به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دولت انگلیس امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: پارلمان جدید کار خود را ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) آغاز خواهد کرد.
در بیانیه صادره از سوی دولت انگلیس در این خصوص آمده است: پارلمان جدید در ۱۷ دسامبر تشکیل نشست خواهد داد و انتخاب رئیس و مراسم سوگند نمایندگان نیز در همین تاریخ برگزار خواهد شد.
بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: اگر این نخست وزیر (بوریس جانسون) بازگردد، بازگشایی دولت و سخنرانی ملکه پنجشنبه ۱۹ دسامبر برگزار خواهد شد.
گفتنی است، انتخابات عمومی در انگلیس قرار است ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) برگزار شود.
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