به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دولت انگلیس امروز دوشنبه در بیانیه‌ ای اعلام کرد: پارلمان جدید کار خود را ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) آغاز خواهد کرد.

در بیانیه صادره از سوی دولت انگلیس در این خصوص آمده است: پارلمان جدید در ۱۷ دسامبر تشکیل نشست خواهد داد و انتخاب رئیس و مراسم سوگند نمایندگان نیز در همین تاریخ برگزار خواهد شد.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: اگر این نخست وزیر (بوریس جانسون) بازگردد، بازگشایی دولت و سخنرانی ملکه پنجشنبه ۱۹ دسامبر برگزار خواهد شد.

گفتنی است، انتخابات عمومی در انگلیس قرار است ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) برگزار شود.