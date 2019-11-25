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۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۹:۱۸

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان خبر داد؛

اشتغال ۳۵۰۰ فارغ التحصیل دانشگاه‌های لرستان در بنگاه‌های اقتصادی

اشتغال ۳۵۰۰ فارغ التحصیل دانشگاه‌های لرستان در بنگاه‌های اقتصادی

خرم‌آباد- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از به کار گیری سه هزار و ۵۴۳ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی این استان در بنگاه‌های اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب در جلسه کارآفرینی به مناسبت هفته ملی کارآفرینی با موضوع پرورش ایده تا تجاری سازی محصول، با بیان اینکه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری نیاز به ترویج و فرهنگ سازی کارآفرینی، خلاقیت و پرورش استعدادها درجامعه دارد، اظهار داشت: خلاقیت و کارآفرینی بایستی در فرهنگ ما و از دبستان تا دانشگاه آموزش داده شود تا بستر لازم برای بروز ایده ها به خصوص در جوانان گسترش پیدا کند.

وی، افزود: یکی دیگر از زمینه های توسعه و خلاقیت، تروج فرهنگ کار گروهی و استفاده از خرد جمعی است تا با بهره گیری از کار جمعی و تعاون، فعالیت های چشم گیر و خلاقانه ای در راستای توسعه جامعه بیرون آید.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین آموزش، تحقیق و خدمت به جامعه را اهداف اصلی دانشگاهها فنی و کاربردی عنوان کرد و افزود: هدف عمده آموزش، کارآفرینی این است که فراگیران اعتماد به نفس و ظرفیت لازم برای خود اظهاری را کسب کنند و بتوانند دانشی را که فرا گرفته اند در عمل به کار گرفته و یاد بگیرند که چگونه فرصت ها را شناسایی و مورد بهره برداری قرار دهند و با یکدیگر همکاری داشته باشند.  

آشتاب، سپس به طرح های این اداره کل در حمایت از فارغ التحصیلان دانشگاهی استان اشاره کرد و گفت: طرح کاروزی دانش آموختگان برای کسب مهارت های فنی برای تمامی بخش های اقتصادی در لرستان اجرا شده که از ابتدای شروع این طرح تاکنون تعداد ۳ هزار و ۵۴۳ نفر فارغ التحصیل دانشگاهی در بنگاههای اقتصادی به کارگیری شده اند.

وی، افزود: طرح دیگری که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از اشتغال و دانشگاهیان ارائه کرده طرح یارانه دستمزد است که کارفرمایان در صورت حفظ اشتغال موجود می توانند با به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار از معافیت بیمه ای برخوردار شده و یک سوم حقوق آنها را به مدت یک سال پرداخت کنند.

کد مطلب 4780958

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