به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب در جلسه کارآفرینی به مناسبت هفته ملی کارآفرینی با موضوع پرورش ایده تا تجاری سازی محصول، با بیان اینکه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری نیاز به ترویج و فرهنگ سازی کارآفرینی، خلاقیت و پرورش استعدادها درجامعه دارد، اظهار داشت: خلاقیت و کارآفرینی بایستی در فرهنگ ما و از دبستان تا دانشگاه آموزش داده شود تا بستر لازم برای بروز ایده ها به خصوص در جوانان گسترش پیدا کند.

وی، افزود: یکی دیگر از زمینه های توسعه و خلاقیت، تروج فرهنگ کار گروهی و استفاده از خرد جمعی است تا با بهره گیری از کار جمعی و تعاون، فعالیت های چشم گیر و خلاقانه ای در راستای توسعه جامعه بیرون آید.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین آموزش، تحقیق و خدمت به جامعه را اهداف اصلی دانشگاهها فنی و کاربردی عنوان کرد و افزود: هدف عمده آموزش، کارآفرینی این است که فراگیران اعتماد به نفس و ظرفیت لازم برای خود اظهاری را کسب کنند و بتوانند دانشی را که فرا گرفته اند در عمل به کار گرفته و یاد بگیرند که چگونه فرصت ها را شناسایی و مورد بهره برداری قرار دهند و با یکدیگر همکاری داشته باشند.

آشتاب، سپس به طرح های این اداره کل در حمایت از فارغ التحصیلان دانشگاهی استان اشاره کرد و گفت: طرح کاروزی دانش آموختگان برای کسب مهارت های فنی برای تمامی بخش های اقتصادی در لرستان اجرا شده که از ابتدای شروع این طرح تاکنون تعداد ۳ هزار و ۵۴۳ نفر فارغ التحصیل دانشگاهی در بنگاههای اقتصادی به کارگیری شده اند.

وی، افزود: طرح دیگری که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از اشتغال و دانشگاهیان ارائه کرده طرح یارانه دستمزد است که کارفرمایان در صورت حفظ اشتغال موجود می توانند با به کارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار از معافیت بیمه ای برخوردار شده و یک سوم حقوق آنها را به مدت یک سال پرداخت کنند.