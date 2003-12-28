نخستين نشست تخصصي بررسي وضعيت آموزش زبان فارسي در مسكو برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، مهدي ايماني پور رايزني فرهنگي كشورمان در مسكو، در سخناني در آغاز اين نشست از روسيه به عنوان يكي از كشورهايي نام برد كه قديمي ترين كرسي زبان روسي را داشته است.

وي هدف از برگزاري اين همايش را بررسي شيوه هاي آموزش زبان فارسي و متحول ساختن آن ذكر كرد.

ايماني پور گفت: در شيوه هاي جديدي كه اتخاذ مي شود بايد ضرورت دسترسي به هدف تعميق آموزش زبان فارسي در بين روس زبانها مورد توجه قرار گيرد.

وي با اشاره به افزايش شمار روز افزون: دوستداران فراگير زبان فارسي، در روسيه بر ضرورت مطابقت شيوه هاي آموزشي زبان فارسي با استانداردهاي آموزشي بين المللي تاكيد كرد.

پروفسور ولاديمير ايوانف رييس انجمن دوستي ايران و روسيه نيز در سخناني از زبان فارسي به عنوان رشته پيوند ديرينه بين ملتهاي مختلف مشرق زمين نام برد.