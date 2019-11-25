مازندران فضای مجازی سالم و فعالی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع، شامگاه دوشنبه در گردهمایی فعالان فضای مجازی به مناسبت هفته بسیج، در حوزه علمیه باقرالعلوم سوادکوه شمالی، با بیان اینکه امروز اثرگذری بالای فضای مجازی آن را به یک فضای حقیقی تبدیل کرده است، بر ضرورت فعالیت در این عرصه تأکید کرد و گفت: با تعامل میان نهادهای فرهنگی در حوزه رسانه اعم از اداره ارشاد، بسیج رسانه، خانه مطبوعات، فضای مجازی در استان مازندران یکی از سالمترین و فعالترین فضای مجازی در میان استانها است.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران با اذعان بر اینکه امروز ارتباط در جهان بر پایه فضای مجازی است، عدم استفاده از آن را امر پسندیدهای نداست و بر اهمیت نگاه خاص به این حوزه اشاره کرد و گفت: با مدیریت صحیح و تولید محتوا میتوان از این فضا استفاده بهینه کرد و در صورت عدماستفاده از فرصت، تهدیدات ویرانگر خواهد بود.
وی ضریب نفوذ اینترنت را در مازندران بیش از ۱۰۰درصد برشمرد و گفت: این به این معنا است که ما بیشتر از جمعیت استان، فعال در فضای مجازی داریم که از هر قشری در آن حضور دارند و این فضا فرصتی برای حوزه رسانه است.
این مسئول قطع و محدود کردن اینترنت در بزنگاه مشکلات را ناشی از ضعف نهادها و سازمانهایی همچون ارشاد، خانه مطبوعات و .. در تولید محتوا دانست و گفت: ما در هشت سال دفاع مقدس با وجود تجهیزات دشمن خوب مقابله کردیم اما اکنون در این فضا کم می آوریم که این امر بیانگر نیاز به برنامهریزی دقیق است.
زارع با بیان اینکه سالانه بودجه زیادی صرف کارهای پژوهشی میشود، افزود: این درحالی است که میتوان ذائقه مردم را بر اساس عضویت در کانالها و توجه به صفحات خاص اینستاگرام و دیگر فضاهای مجازی شناخت.
وی از معایب فضای مجازی به حذف ارتباط چهره به چهره، ایجاد مزاحمتها، کلاهبرداریهای اینترنتی و به مخاطره افتادن حریم خصوصی اشاره کرده و فضای مجازی را تنها شبکههای اجتماعی همچون تلگرام، اینستاگرام و .. ندانست و بر لزوم توجه به دیگر موارد همچون بازیهای رایانهای اشاره کرد و گفت: روزانه حدود ۳۰هزار عنوان بازی رایانهای غیرمجاز در کشور دانلود میشود.
این مسئول با بیان اینکه ۸۵درصد کاربران اینترنت ایرانی عضو شبکههای اجتماعی هستند، بر اهمیت ایجاد شبکههای بومی تأکید کرد و گفت: در بزنگاه اخیر، اگر تدبیر رهبری نبود مشکل بهراحتی حل نمیشد؛ ما نتوانستیم فضای جایگزین ایجاد کنیم و پل ارتباطی قطع شد و اگر ضعف ما در ایجاد جایگزین و تولید محتوا نبود، چنین چیزی رخ نمیداد.
وی با بیان اینکه در مورد اخیر در مازندران، با هماهنگی دستگاههای اجرایی، خانه مطبوعات و تشکلهای رسانهای فعال، تولید محتوای خوبی را انجام دادیم، گفت: معدود استانهایی بودیم که تولید محتوای خوبی داشتهایم و باز نشر هم خوب بود و این امر به آرامش دامن زد.
زارع با بیان اینکه در استان مازندران تعداد یک هزار ۴۵۶ کانال تلگرامی عمدتا بالای ۵هزار عضو و تعداد ۳۸۶ صفحه اینستاگرام پر مخاطب داریم، افزود: اما از شبکههای اجتماعی داخلی تنها ۴ کانال ایتا و ۵ کانال گپ ثبت شده است؛ این امر بیانگر عدم عملکرد خوب ما است و ما نتوانستیم اعتماد مخاطب را جلب کنیم، اطلاعرسانی خوب نداشتیم و نتوانسیتم فضای جایگزین ایجاد کنیم و با قطع دیگر فضاها، ارتباط ما با جامعه هدف کاملا قطع شده بود.
وی با بیان اینکه ۹۳درصد نوجوانان و جوانان ۱۲ تا ۱۷ سال ما در شبکههای اجتماعی هستند، افزود: فضای مجازی تنها محدود به حوزه رسانه نیست و به بازیهای رایانهای اصلا توجه نمیشود درحالی که نفوذ در این امور هم است.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد استان مازندران اولین گام در ایجاد راهکار را تولید محتوا عنوان کرد و گفت: در همه حوزهها یک تیم قوی آماده کنیم و قرارگاهها باید بیش از پیش آماده شوند و جوانان میتوانند افسران جنگ نرم باشند؛ چراکه دشمن همیشه بیدار است و ما نباید بگذاریم اتفاقات اخیر دوباره تکرار شود.
وی با بیان اینکه مدیریت افکار عمومی در مازندران به دست رسانهها است، این امر را ناشی از تعدد رسانههای دارای مجوز در استان دانست و گفت: اکنون ۵۰۰ رسانه دارای مجوز در استان داریم که یک فرصت است؛ روزگاری پایگاههای خبری و خبرگزاریها، روزنامهها را تحت تاثیر قرار دادند و اکنون فضای مجازی، رسانهها را تحت تاثیر قرار داده است و امروز اگر خبرنگار تنها محدود به خبرگزاری و پایگاه خبری باشد، مورد وفاق مردم نخواهد بود.
این مسئول با بیان اینکه بخش عمده مردم با رسانههای ما آشنا نیستند، گفت: رسانههای ما نتوانستند خود را از حلقه مدیران جدا کنند و به کف جامعه نرفتند تا مردم آنها را بشناسند و اینجاست که روزی رسانهها گوی سبقت را از روزنامهها گرفتند و اکنون فضای مجازی گوی سبقت را از رسانه گرفته است و از این رو، خبرنگار باید هم در حوزه رسانه و هم فضای مجازی اثرگذار بوده و تولید محتوا داشته باشند، نقد منصفانه کنند و راهکار دهند.
وی با بیان اینکه بر رسانه است تا نقد منصافانه کند و مشکلات را انعکاس دهد، بر افزایش آستانه تحمل مدیران نیز اشاره کرد و افزود: مدیران نیز یاد بگیرند که پاسخگوی نقدهای منصفانه باشند.
زارع بر لزوم وفاق میان تشکلهای رسانهای اعم از بسیج رسانه، خانه مطبوعات و .. تأکید کرد و گفت: اکنون فعالیت انجمنها و نهادها در این حوزه بهصورت جزیرهای است و باید یک مدیریت جامع و واحد داشته باشیم تا با تولید محتوا، افکار عمومی را مدیریت کنیم.
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