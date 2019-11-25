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۴ آذر ۱۳۹۸، ۲۱:۲۷

هلند برای پیوستن به ائتلاف تنگه‌هرمز اعلام آمادگی کرد

هلند برای پیوستن به ائتلاف تنگه‌هرمز اعلام آمادگی کرد

هلند برای یک دوره ۶ ماهه با یک کشتی به ائتلاف تنگه هرمز تحت هدایت فرانسه کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، خبرگزاری هلند (ای‌ان‌پی) امروز دوشنبه از تصمیم دولت این کشور برای پیوستن به ائتلاف دریایی اروپا که با محوریت فرانسه تشکیل شده و قرار است در تنگه هرمز مستقر شود، خبر داد.

این خبرگزاری با استناد به منابع دولتی اعلام کرد: هلند برای یک دوره ۶ ماهه از ماه ژانویه با یک کشتی به ائتلاف تنگه هرمز تحت هدایت فرانسه کمک خواهد کرد.

این در حالیست که وزیر دفاع فرانسه، فلورانس پارلی شنبه گفته بود که این ابتکار عمل می تواند از اوایل سال آینده آغاز شود و حدود ۱۰ دولت اروپایی و غیر اروپایی که قرار است ملحق شوند در انتظار مصوبات مجلس های خود خواهند بود.

کد مطلب 4781025

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