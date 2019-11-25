به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمدحسین تقی پور شامگاه دوشنبه در جمع مردم و بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج امام خمینی (ره) به میزبانی مسجد قدس این شهرستان بابیان اینکه ۵۱ صندوق قرضالحسنه محله محور در دامغان ایجادشده است، ابراز داشت: سه هزار و ۸۰۰ نفر عضو صندوقهای قرضالحسنه محله محور هستند.
وی بابیان اینکه تشکیل و راهاندازی صندوقهای قرضالحسنه محله محور مردمی است، اضافه کرد: این صندوقها با سرمایهگذاری مردم راهاندازی شده و سپاه در این حوزه صرفاً نقش حمایتگر را بر عهده داشت.
فرمانده سپاه ناحیه دامغان میزان سرمایهگذاری مردم را در این صندوقهای قرضالحسنه محله محور ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرد و ابراز داشت: تاکنون ۱۲۷ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه با رویکرد ایجاد اشتغال به اعضاء پرداختشده است.
تقی پور در ادامه کرد: صندوقهای قرضالحسنه محله محور ابزاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که تاکنون موفقیتهای خوبی را نیز به همراه داشته است.
وی بابیان اینکه دشمن جنگ تمامعیار اقتصادی را علیه ملت ایران به راه انداخته است، افزود: مقاومت رمز پیروزی ملت ایران در برابر توطئهها و هجمههای اقتصادی است و باید کوشید با تکیهبر فرامین رهبر معظم انقلاب بر موضوع اقتصاد مقاومتی نگاه خود را به ظرفیتهای داخلی تقویت کرد زیرا توجه به درون تنها راه علاج کشور در مقابل جنگ اقتصادی دشمنان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته بسیج با شعار ۴۰ سال خدمت، جهاد و شهادت از ۲۹ آبان آغاز و تا پنجم آذر ادامه دارد.
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