ضعیف تر از صبا باتری بازی کردیم/ با مدیرعامل جدید هم کار می کنم

به گزارش خبرنگارمهر؛ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که پس از پیروزی تیمش درجمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود : انصاری فرد مدیرعامل محترمی بود ومن خیلی برای ایشان احترام قائلم ولی تغییر و تحولات درباشگاه پیش می آید و به مسائل فنی مربوط نمی شود .

وی ادامه داد : همانند باشگاه های قبلی که با مدیرعاملان مختلف کارکرده ام، با مدیرعامل بعدی هم کارخواهم کرد چون قراردادها طبق روال قبلی خواهد بود .

وی درپاسخ به این سئوال که این تغییر و تحولات باعث نزدیک شدن استیلی به نیمکت پرسپولیس می شود اظهار داشت : ( باخنده) ایشان از نیمکت دورنبودند که بخواهند نزدیک شوند .

وی در مورد عملکرد پرسپولیس در این مسابقه اضافه کرد : روز متفاوتی را پرسپولیس در این بازی به نمایش گذاشت . تقریبا یک حالتی مانند بازی رفت شد که ما ده نفره بودیم اما اینبار ما برنده شدیم .

وی همچنین تاکید کرد : امروزکارمان سخت تر شد چون بازیکنان حریف را دست کم گرفتیم . در این شرایط راحترین بازی به سخت ترین بازی تبدیل می شود که این اتفاق در این بازی رخ داد .

دنیزلی درپایان گفت : پرسپولیس امروز در حد و اندازه خود ظاهر نشد و ازصباباتری عملکرد ضعیف تری داشت که این به خاطر اشتباهات بازیکنان بود و باعث شد نتیجه نهایی قابل قبول نباشد .