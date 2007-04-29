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۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۲۰:۱۵

آیت‌الله مکارم شیرازی :

اقدام ناجا در مقابله با جرایم امیدوار کننده است / استقبال مردم از این طرح‌ها دشمنان را ناامید می‌کند

اقدام ناجا در مقابله با جرایم امیدوار کننده است / استقبال مردم از این طرح‌ها دشمنان را ناامید می‌کند

قم – خبرگزاری مهر : آیت‌الله مکارم شیرازی اقدام ناجا در کاهش جرایم و افزایش ضریب امنیت در جامعه را امیدوار کننده دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی روز یکشنبه در دیدار فرمانده ناجا با ایشان ضمن ابراز خرسندی از تلاش ناجا برای کاهش جرایم و رشد ضریب امنیت در کشور تصریح کرد: کاهش جرایم و افزایش کشفیات جرم  واقعا امیدوار کننده است.

وی با بیان این‌که افزایش ابزار فساد در جامعه از قبیل ماهواره و... کار دستگاه‌های قضایی و انتظامی را با مشکل مواجه کرده است ، خاطرنشان ساخت : خوشبختانه بسیاری از ابزارهای فساد قابل پیشگیری است.

آیت‌الله مکارم شیرازی به برنامه‌ریزی دشمنان جهت گسترش فساد و بی‌بندوباری در جامعه اشاره کرد و افزود: هر گاه طرحی از سوی نیروی انتظامی جهت برخورد با مفسدین و اراذل و اوباش به اجرا گذاشته می‌شود رسانه‌های بیگانه و غربی‌ها بدترین سم پاشی‌ها را علیه ایران روا می‌دارند ولی خوشبختانه هماهنگی‌ها و استقبال مردم از این طرح‌ها دشمنان را ناامید می‌کند.

وی افزود : در مورد پرونده هسته‌ای ایران نیز آنها تهدیدات فراوانی روا داشتند ولی وقتی با بی‌اعتنایی مسؤولان و مردم ایران مواجه شدند از مواضع خود عقب نشینی کرده‌اند.

این مرجع تقلید مسائل و برنامه‌های فرهنگی را تنها راه حل برطرف شدن مشکلات اجتماعی در جامعه ندانست و بر لزوم همکاری همه جانبه همه دستگاه‌های دولتی جهت رفع این مشکلات تأکید کرد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های دولتی، نمایندگان مجلس، خطبای جمعه، اساتید دانشگاه‌ها، رسانه‌های جمعی و... باید آموزش خانواده‌ها جهت پیشگیری‌از وقوع جریان را در دستور کار خود قرار دهند.

کد مطلب 478106

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