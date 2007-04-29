به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله ناصر مکارم شیرازی روز یکشنبه در دیدار فرمانده ناجا با ایشان ضمن ابراز خرسندی از تلاش ناجا برای کاهش جرایم و رشد ضریب امنیت در کشور تصریح کرد: کاهش جرایم و افزایش کشفیات جرم واقعا امیدوار کننده است.
وی با بیان اینکه افزایش ابزار فساد در جامعه از قبیل ماهواره و... کار دستگاههای قضایی و انتظامی را با مشکل مواجه کرده است ، خاطرنشان ساخت : خوشبختانه بسیاری از ابزارهای فساد قابل پیشگیری است.
آیتالله مکارم شیرازی به برنامهریزی دشمنان جهت گسترش فساد و بیبندوباری در جامعه اشاره کرد و افزود: هر گاه طرحی از سوی نیروی انتظامی جهت برخورد با مفسدین و اراذل و اوباش به اجرا گذاشته میشود رسانههای بیگانه و غربیها بدترین سم پاشیها را علیه ایران روا میدارند ولی خوشبختانه هماهنگیها و استقبال مردم از این طرحها دشمنان را ناامید میکند.
وی افزود : در مورد پرونده هستهای ایران نیز آنها تهدیدات فراوانی روا داشتند ولی وقتی با بیاعتنایی مسؤولان و مردم ایران مواجه شدند از مواضع خود عقب نشینی کردهاند.
این مرجع تقلید مسائل و برنامههای فرهنگی را تنها راه حل برطرف شدن مشکلات اجتماعی در جامعه ندانست و بر لزوم همکاری همه جانبه همه دستگاههای دولتی جهت رفع این مشکلات تأکید کرد.
وی ادامه داد: دستگاههای دولتی، نمایندگان مجلس، خطبای جمعه، اساتید دانشگاهها، رسانههای جمعی و... باید آموزش خانوادهها جهت پیشگیریاز وقوع جریان را در دستور کار خود قرار دهند.
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