ثبت ۲۳ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان قزوین

جواد حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستگاه های تردد شمار این اداره کل اطلاعات مربوط به سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و عدم رعایت فاصله طولی وسایل نقلیه عبوری در محورهای مواصلاتی استان را به ثبت می رسانند.

وی افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی از ۶۱ سامانه تردد شمار برخط در محورهای مواصلاتی استان قزوین، آمار کل تردد ثبت شده در آبان ماه سال جاری ۲۳ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۳۹۳ وسیله نقلیه بوده که آمار کل تردد ثبت شده در آزاد راهها ۱۹ میلیون و ۸۵ هزار و ۵۲۳ تردد معادل ۸۰ درصد کل تردد استان بوده است.

حق لطفی بیان کرد: بیشترین میزان ترافیک در آبان ماه سال جاری مربوط به ۱۷ آبان ماه بوده است در این روز آزاد راه قزوین – کرج «رفت و برگشت» با ثبت تردد ۱۳۵ هزار و ۹۱۴ وسیله نقلیه بیشترین تردد را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد : از مجموع کل تردد شمارش شده استان، ۳ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۶۸۴ تردد معادل ۱۴.۲۳ درصد سهم وسایل نقلیه سنگین بوده است. محور بوئین زهرا – دانسفهان و بالعکس با ۱۲۶ هزار و ۶۶۷ وسیله (معادل ۲۸.۵ درصد)، بیشترین سهم درصد تردد وسایل نقلیه سنگین را به خود اختصاص داده است.

حق لطفی گفت: متوسط نرخ جریان ترافیک «تعداد کل خودروهایی که در یک ساعت از یک مقطع عبور می کنند» در سطح کل راههای مواصلاتی استان معادل ۵۵۸ وسیله نقلیه در ساعت بوده است. بیشترین متوسط نرخ جریان ترافیک در آبان ماه، مربوط به آزاد راه قزوین- کرج با ۲ هزار و ۳۹۹ وسیله نقلیه در ساعت بوده است.

وی متوسط سرعت تردد در آزادراهها را ۸۷ و متوسط سرعت در سایر محورهای استان را ۷۳ کیلومتر در ساعت عنوان کرد و گفت: بیشترین متوسط سرعت در این ماه ۱۰۷ کیلومتر درساعت مربوط به آزادراه زنجان - قزوین بوده است.