شرایط برای برگزاری انتخابات پرشور در کردستان مهیا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، حسین خوش اقبال در همایش فرمانداران و اعضای ستاد انتخابات استان کردستان در محل سالن شهدای گمنام استانداری، اظهار داشت: با توجه به دستورالعمل صادره از سوی وزارت کشور و بر طبق برنامه روز شمار انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه هفته آینده فرایند رسمی این دوره از انتخابات آغاز می شود.

وی افزود: در این راستا فرمانداری های مراکز حوزه انتخابیه آمادگی لازم را جهت ثبت نام داوطلبین از تاریخ دهم تا شانزدهم آبان ماه سال جاری دارا هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: استان کردستان با پنج حوزه انتخابیه، دارای شش نماینده در مجلس شورای اسلامی است.

خوش اقبال یادآور شد: در این خصوص ستاد انتخابات استان با بهره گیری از کلیه ظرفیت ها زمینه مشارکت مردم را در این رخداد مهم سیاسی در چارچوب قانون فراهم کرده است.

خوش اقبال بیان کرد: مجریان انتخابات استان همگام با هیات های محترم نظارت شورای نگهبان سلامت و صیانت آراء مردم را به عنوان حق الناس، وظیفه خود دانسته و رعایت مر قانون را فصل الخطاب همه دست اندرکاران انتخابات می دانند.

وی در پایان ضمن تقدیر از حضور مردم در تمام برهه های حساس انقلاب اسلامی از کلیه افراد علاقمند و توانمند دعوت بعمل آورد که در این رقابت سیاسی شرکت کرده و زمینه را برای مشارکت حداکثری و توسعه روز افزون استان و کشور فراهم کنند.