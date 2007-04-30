کارگاه آموزشی نیاز سنجی پژوهشی حوزه برگزار می شود

مدیر کل نظارت و ارزیابی معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : در این کارگاه که به مدت یک روز در معاونت پژوهشی حوزه برگزار می شود، مدیران پژوهشی حوزه، پژوهشگران ارشد نهادهای پژوهشی حوزه و مدیران انجمن های علمی حوزه حضور خواهند داشت.

عماد افزود: مبانی نیازسنجی، مدلهای نیاز سنجی و تدوین مدل نیاز سنجی متناسب با پژوهش های دینی از موضوعات این همایش است که با حضور اساتید نیازسنجی از دانشگاه شهید بهشتی تشکیل خواهد شد. این کارگاه صبح روز 27 اردیبهشت در سالن همایش های معاونت پژوهشی حوزه تشکیل می شود.