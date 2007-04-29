اختلافات بین مقامات آمریکا و عربستان بالا گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، این رونامه در گزارش خود می نویسد : هیچ دیپلمات خارجی بیش از شاهزاده بندر بن سلطان از اعضای برجسته سلطنتی عربستان به جرج بوش رئیس جمهور آمریکا و خانواده وی دسترسی نداشته است.

این روزنامه در ادامه می نویسد : شاهزاده بندر که سابقاً سفیر عربستان در آمریکا بوده، بوش پسر و پدر را در سه جنگ و یک مبارزه وسیع علیه تروریسم همراهی کرده است و حتی پس از 22 سال سفیری او در آمریکا که در سال 2005 پایان یافت، هنوز هم به نظر می رسد در دسترسی به محافل سیاسی قدرت در آمریکا یکی از مهره های اصلی است، ولی اکنون مقام های سابق و فعلی دولت بوش بلاتکلیف هستند که آیا اعتماد طولانی مدت به بندر که رو به پایان است؛ بی فایده بوده یا نبوده است.

درادامه مقاله نویسنده نیویورک تایمز به سیاست های فعلی "امیرعبدالله" پادشاه عربستان که عموی شاهزاده بندر می باشد اشاره می کند که به گفته این روزنامه، متناقض با سیاست های آمریکاست و این درحالی است که بندر به آمریکائی ها در سفرهای محرمانه خود به واشنگتن این تضمین ها را داده بود که این سیاست ها مغایرتی با سیاست های آمریکا نخواهد داشت.

همچنین به عقیده نویسنده نیویورک تایمز، مقام های آمریکا تلاش پادشاه عربستان برای میانجی گری بین گروه های فلسطینی و احیای مجدد طرح صلح عربی را در راستای تخریب آمریکا به عنوان یک میانجی واقعی صلح در خاورمیانه می دانند و بر این باورند که این سیاست تلاش واشنگتن را برای انزوای بیشتر حماس؛ گروهی که حاضر به شناسایی اسرائیل نیست، تخریب می کند.

مقام های آمریکایی پس از دیدار با بندر بر این عقیده بودند که عربستان سعودی ممکن است با همکاری مستقیم با اسرائیل با توان بخشی دوباره به طرح گسترده آمریکا برای آغاز گفتگوهای صلح اسرائیلی- فلسطینی موافقت کند، اما پادشاه عربستان این مسئله را از بین برد.

به گفته نیویورک تایمز، مقام های آمریکایی و عربی بر این باروند که پس از تهاجم آمریکا به عراق و منفی شدن چهره آمریکا در جهان اسلام، امیرعبدالله در تلاش برآمده است تا سیاست مستقل تر و کمتر مورد قبول آمریکا را پی بگیرد و به همین خاطر شاهزاده بندر ممکن است دیگر قادر نباشد به عنوان هم پیمان مطمئن آمریکا نقش آفرینی کند.

"مارتین ایندیک" سفیر سابق آمریکا در اسرائیل و همچنین مدیر بنیاد سابان وابسته مؤسسه بروکینگز می گوید: مسئله این است که بندر سیاستی را دنبال می کرده که به سان یک موزیک خوش آهنگ برای گوش دولتمردان بوش بوده است، اما امیرعبدالله چنین رویکردی را از خود نشان نداده است .

"رابرت جردن" سفیر سابق آمریکا درعربستان سعودی گرچه به اختلافات اذعان دارد، اما می گوید که این اختلافات مسئله ساز نخواهد بود و هر دو کشور دارای اهداف و استراتژی مشترکی در بلند مدت هستند.

"گوردون جاندرو" یکی از سخنگویان دولت بوش نیز با اذعان به وجود چنین اختلاف سلیقه ها، اما درعین حال مدعی است که این اختلافات تاثیری در هم یپمانی دوکشور نخواهد داشت.