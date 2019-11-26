۳۶ هکتار از اراضی ملی دهلران آزادسازی شد

نصر الله پارسه در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفظ اراضی ملی با دستور دادستان شهرستان دهلران، چندین بنا و ساخت سازهای بدون مجوز از جمله دیوارکشی، محوطه سازی و همچنین حدود و ثغور مشخص شده توسط افراد فرصت طلب در پلاک ۱فرعی از ۳۵اصلی در بخش مرکزی شهرستان قلع و قمع شدند.

وی بیان داشت: پس از دریافت حکم قضائی با حضور فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی وآبخیزداری استان و شهرستان دهلران و همچنین نیروی انتظامی برابر قانون با متخلفان برخورد و مصالح که برای ساخت وساز در عرصه های ملی دپو شده بود امحاء شدند.

پارسه اظهار داشت: افراد از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی ملی خودداری کنند چرا که یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان دهلران برابر قانون با تشکیل پرونده متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.

وی افزود: حفاظت بهینه از عرصه های ملی و برخورد قاطعانه با متخلفان مربوطه، جزو اولویت های نخست این اداره است و با متصرفان غیرقانونی اراضی ملی و متخلفان دراین حوزه به شدت برخورد خواهد شد.

پارسه عنوان کرد: حفاظت و احیاء عرصه های ملی شهرستان مستلزم مشارکت همه جانبه و آگاهانه اقشار مختلف مردم و دوستداران و همیاران طبیعت و همکاری دستگاه های مربوطه در شهرستان است و از مردم انتظار می رود که به محض مشاهده تخریب و تصرف اراضی ملی مراتب را از طریق تلفن رایگان امداد جنگل(۱۵۰۴) و یا خط تلفن ۳۳۷۲۴۵۵۹ اطلاع دهند.