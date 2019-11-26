فعالیت ۴۸ راهدارخانه در طرح زمستانی راهداری در کرمانشاه

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح زمستانی راهداری از نیمه آذر ماه به منظور تسهیل عبور و مرور در ایام زمستان در سطح محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۴۸ راهدارخانه در طرح زمستانی راهداری فعالیت می کنند، افزود: در راستای اجرای این طرح ۴۳۰ نیروی راهداری مشغول خدمت رسانی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه بیان کرد: در طول اجرای طرح زمستانی راهداری ۵۴ دستگاه خودرو سبک کمک دار، ۳۷ کامیون نمکپاش و برفروب، ۶۵ کامیون برفروب و ۴۱ کامیون نمکپاش به کارگیری می شوند.

کرمی خاطرنشان کرد: همچنین از ظرفیت چهار ماشین برفخور، ۴۶ ماشین گریدر، پنج دستگاه لودر برفروب، ۴۶ لودر، ۲۶ دستگاه بلدوزر، دو دستگاه تراکتور برفروب استفاده خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه با بیان اینکه ۴۰هزار تن شن و نمک برای ایام زمستان تامین شده، گفت: میزان نمک و شن مصرفی سالیانه در سطح استان ۳۹ هزار و ۹۵۰ تن است.