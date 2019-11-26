قیمت محصولات تولیدی استان بوشهر کنترل شود/ برخورد با گرانفروشان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح سه‌شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان بوشهر اظهار داشت: پیگیری‌های لازم برای تامین سوخت قایق‌های صیادی و آژانس‌های تاکسی تلفنی صورت گرفته تا دغدغه‌های این قشر رفع شود.

وی با تاکید بر لزوم افزایش امکانات سازمان صنعت، معدن و تجارت برای نظارت و بازرسی قیمت کالا و خدمات تصریح کرد: نظارت‌ها باید بیشتر شود تا شاهد آرامش بازار و کنترل قیمت‌ها باشیم.

استاندار بوشهر با تاکید بر مشارکت فرمانداران در تامین نیاز سازمان صنعت در گشت‌های نظارتی و بازرسی بازار خاطرنشان کرد: کنترل قیمت محصولات تولیدی استان بوشهر باید در اولویت باشد.

وی تصریح کرد: استان بوشهر به عنوان قطب تولید گوجه‌فرنگی کشور شناخته می‌شود و اگر قیمت محصول در برخی نقاط کشور افزایش یافته است، معقول نیست که در استان بوشهر نیز شاهد افزایش بی‌رویه قیمت این محصول باشیم.

گراوند خواستار راه‌اندازی بازارچه‌های میوه و تره‌بار در مناطق مختلف بوشهر به منظور دسترسی بهتر مردم شد و اضافه کرد: بازارچه‌های میوه و تره‌بار در پنج نقطه بوشهر راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به نقش مهم اطلاع‌رسانی در کنترل قیمت کالا و خدمات، بیان کرد: انتظار مردم این است که با تخلف اقتصادی و کسانی که قیمت‌ کالا و خدمات را افزایش می‌دهند بر اساس قانون برخورد و اطلاع رسانی شود.

استاندار بوشهر خواستار استفاده از ذخایر مرغ برای تامین نیاز مردم با قیمت مصوب و جلوگیری از افزایش قیمت شد و گفت: دغدغه تامین سوخت تاکسی تلفنی‌ها، قایق‌های صیادی، وانت‌بارها و پیک‌ موتوری‌ها برطرف می‌شود.