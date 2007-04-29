به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار اسماعیل احمدی مقدم که شامگاه یکشنبه جهت دیدار با برخی مراجع تقلید و سخنرانی در مدرسه علمیه معصومیه به قم سفر کرده بود در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشت : از ابتدای اجرای طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی تاکنون 970 نفر در تهران دستگیر شده اند که از این تعداد 74 نفر جهت بررسی بیشتر تحویل مراجع قضایی شدند .



وی افزود : طی 8 روزی که از اجرای این طرح میگذرد تعداد دستگیری افراد هر روز کمتر می‌شود و این نشان می‌دهد که طرح مذکور از موفقیت خوبی برخوردار است .



احمدی مقدم با تاکید بر اینکه نا امنی‌های اجتماعی بیشتر از قتل مردم را تهدید کرده است، افزود: بسیاری از این مسائل از قبیل مسائل خلاف عفت عمومی، مد ، توزیع مشروبات الکلی و ورود به حریم خصوصی خانواده‌ها سازمان یافته و هدایت شده است .



وی همچنین از اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی در سایر استان‌های کشور خبر داد و گفت : این طرح از روز شنبه در شهرهای مختلف کشور به اجرا درآمده و نیروی انتظامی مصمم است تا به هر نحو ممکن با متجاوزین به حریم خصوصی مردم، تحرکات اراذل و اوباش، مزاحمین نوامیس مردم، بدحجابی و ... مقابله کند .



فرمانده ناجا در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارشی از عملکرد ناجا در سال گذشته گفت : در سال گذشته با کاهش 43 درصدی سرقت بانک، 40 درصدی راهزنی، 14 درصدی سرقت مسلحانه، 28 درصدی گروگان‌گیری و 30 درصدی شرارت مواجه بوده‌ایم .



وی ادامه داد: در بحث کشفیات نیز با رشد 40 درصدی کشفیات مواد مخدر، 70 درصدی هروئین، 30 درصدی مشروبات الکی و 35 درصدی فیلم‌های مبتذل و مستهجن مواجه بوده‌ایم .