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۵ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۱

فرمانده بسیج اردبیل:

امید به دشمن در تفکر بسیجی جایی ندارد/«ما می‌توانیم»تفکر بسیج است

امید به دشمن در تفکر بسیجی جایی ندارد/«ما می‌توانیم»تفکر بسیج است

اردبیل - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل گفت: امید به دشمن در تفکر بسیج جایی نداشته و استکبار جهانی محکوم به شکست است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دهقانی‌نیا پیش از ظهر سه شنبه در تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان اردبیل با بیان اینکه امید به دشمن در تفکر بسیج جایی ندارد، عنوان کرد: بسیج با ایدئولوژی صحیح خود دوست و دشمن را از هم تشخیص داده و با بصیرت لازم تا دستیابی به پیروزی ایستادگی و مقاومت می‌کند.

وی با بیان اینکه تشکیل بسیج در نظام اسلامی از الطاف و برکات انقلاب است، افزود: همواره این نیروی مردمی یار و یاور و مدافع مظلومان بوده و بدون توقع در عرصه‌های مختلف خدمت رسانی حاضر می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل بسیج را گنجی بزرگ و تمام نشدنی برای انقلاب دانست و یادآور شد: بسیجیان همواره در مقاطع حساس پیشگام بوده و خاری در چشم دشمنان نظام هستند.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه بسیجی واقعی از افراط و تفریط دوری می‌کند، یادآور شد: حضور بسیج در تمامی عرصه‌ها آرامش، اقتدار، سربلندی و امنیت ملی و اجتماعی را به جامعه ارزانی می‌کند.

به گفته وی تفکر «ما می‌توانیم» تفکر بسیج بوده و چنانچه این اندیشه به شکل جامعی در بطن مردم نهادینه شود، هیچ تحریم و فشاری قادر به بر هم زدن روحیه مقاومت و ایستادگی ملت نخواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل آینده را از آن ملت فهیم و با بصیرت ایران اسلامی دانست و یادآور شد: در شرایط سخت اقتصادی موجود باید تمامی مسئولان دست در دست هم داده و با وحدت رویه بر مشکلات غلبه کرد.

کد مطلب 4781318

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