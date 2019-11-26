به گزارش خبرنگار مهر، حسن دهقانی‌نیا پیش از ظهر سه شنبه در تجمع بزرگ بسیجیان شهرستان اردبیل با بیان اینکه امید به دشمن در تفکر بسیج جایی ندارد، عنوان کرد: بسیج با ایدئولوژی صحیح خود دوست و دشمن را از هم تشخیص داده و با بصیرت لازم تا دستیابی به پیروزی ایستادگی و مقاومت می‌کند.

وی با بیان اینکه تشکیل بسیج در نظام اسلامی از الطاف و برکات انقلاب است، افزود: همواره این نیروی مردمی یار و یاور و مدافع مظلومان بوده و بدون توقع در عرصه‌های مختلف خدمت رسانی حاضر می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل بسیج را گنجی بزرگ و تمام نشدنی برای انقلاب دانست و یادآور شد: بسیجیان همواره در مقاطع حساس پیشگام بوده و خاری در چشم دشمنان نظام هستند.

دهقانی‌نیا با بیان اینکه بسیجی واقعی از افراط و تفریط دوری می‌کند، یادآور شد: حضور بسیج در تمامی عرصه‌ها آرامش، اقتدار، سربلندی و امنیت ملی و اجتماعی را به جامعه ارزانی می‌کند.

به گفته وی تفکر «ما می‌توانیم» تفکر بسیج بوده و چنانچه این اندیشه به شکل جامعی در بطن مردم نهادینه شود، هیچ تحریم و فشاری قادر به بر هم زدن روحیه مقاومت و ایستادگی ملت نخواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل آینده را از آن ملت فهیم و با بصیرت ایران اسلامی دانست و یادآور شد: در شرایط سخت اقتصادی موجود باید تمامی مسئولان دست در دست هم داده و با وحدت رویه بر مشکلات غلبه کرد.