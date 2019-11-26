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۵ آذر ۱۳۹۸، ۱۲:۲۷

۱۳ نظامی فرانسوی در مالی کشته شدند

۱۳ نظامی فرانسوی در مالی کشته شدند

کاخ الیزه از کشته شدن ۱۳ نظامی فرانسوی در کشور مالی به دلیل سقوط بالگرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل از بلومبرگ در خبری فوری اعلام کرد که ۱۳ نظامی فرانسوی در سقوط بالگرد در مالی کشته شده اند. 

نظامیان فرانسوی به بهانه مبارزه با تروریسم در مالی حضور دارند. 

هنوز جزئیات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.

کد مطلب 4781457

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