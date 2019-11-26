۱۳ نظامی فرانسوی در مالی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل از بلومبرگ در خبری فوری اعلام کرد که ۱۳ نظامی فرانسوی در سقوط بالگرد در مالی کشته شده اند.

نظامیان فرانسوی به بهانه مبارزه با تروریسم در مالی حضور دارند.

هنوز جزئیات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.