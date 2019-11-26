مردم بار دیگر توطئه های دشمنان را خنثی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی روز سه شنبه در اجتماع عظیم بسیجیان ایلامی که به مناسبت سالروز بسیج مستضعفین در سالن شهدای قلاویزان ایلام برگزار شد، اظهار داشت: امروزه به مدد شهیدان ما در اوج قرار داریم و هر روز فاتح قله های پیروزی هستیم. نه تنها توانسته ایم در همه جهات دشمن را به عقب برگردانیم بلکه استراتژی های دشمن را به تاکتیک تبدیل کردیم.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام در ادامه با اشاره به حوادث اخیر کشور نیز گفت: دست دشمنان اسلام در ماجراهای اخیر نمایان است اما تحرکات آنان در رصد کامل اطلاعاتی ما قرار دارد.

سردار شاکرمی ادامه داد: وظیفه مسئولان این است که در کنار مردم باشند چرا که این نظام و انقلاب هر چه دارد به برکت این مردم با بصیرت و انقلابی است، لذا باید قدردان آنان باشیم.

وی بیان کرد: این مردم بودند که با حضور خودجوش و پشت سر ولی فقیه در سراسر کشور کار را تمام و بار دیگر توطئه ها را خنثی کردند.

وی اظهار کرد: بسیج بر اساس تفکر، شناخت، منطق و پایه دینی و اعتقادی تشکیل شده و یک امر احساسی نیست و در واقع بسیج رابط بین ولایت و مردم است.

سردار شاکرمی با اشاره به عملکرد و اقدامات بسیج در طول انقلاب گفت: ۸ سال دفاع مقدس و حضور در عرصه سازندگی و آبادانی از نقش های برجسته بسیج در این مدت بوده و بسیج موازی دولت ها نبوده بلکه همیار با آنها و در راستای ارتقای اهداف متعالی این نظام حرکت می کند.