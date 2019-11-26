طرح ملی «هر خانه یک پایگاه سلامت» در سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوید دانایی ظهر سه‌شنبه در مراسم آغاز طرح ملی هر خانه یک پایگاه به‌صورت هم‌زمان در دانشگاه علوم پزشکی سمنان، قزوین و کاشان به‌صورت ویدئوکنفرانس با دستور وزیر بهداشت بابیان اینکه هدف از اجرای این طرح آگاه‌سازی خانواده برای ارتقای بهداشت خانوار است، ابراز داشت: در اجرای طرح از هر خانه یک نفر به‌عنوان سفیر سلامت انتخاب خواهد شد.

وی ضمن بیان اینکه طی برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده طرح در مراکز خدمات جامع سلامت شهید مطلبی، فریدون فامیلی، خیرآباد و پایگاه همت در شهر سمنان اجرا می‌شود، افزود: پس‌ازاین مراحل، هر فرد در هر خانواده از حداقل آگاهی درباره بهداشت سلامت خانواده برخوردار شده و می‌تواند این اطلاعات را به خانواده خود نیز ارائه کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه قرار است طرح «هر خانه یک پایگاه سلامت» از پنجم آذر تا بهمن‌ماه سال جاری در سطح شهر سمنان اجرایی شود، ابراز داشت: سفیران سلامت باید بالای ۱۸ سال بوده و ضمن مقبولیت در خانواده حداقل هشت کلاس سواد داشته باشد.

دانایی بابیان اینکه در این طرح آموزش ۱۵ هزار سفیر سلامت هدف‌گذاری شده است، در ادامه تصریح کرد: در این طرح سه مرکز بهداشت مناطق شهری و روستایی سمنان برای اجرای کار نمونه انتخاب شدند که این مراکز ۵۲ هزار نفر را تحت پوشش خوددارند.

وی بابیان اینکه در پیشگیری از بیماری، آموزش نخستین گام این راه خواهد بود، افزود: یکی از مشکلات امروز جامعه نبود آگاهی و اطلاع‌رسانی است که درواقع با اجرای این طرح می‌کوشیم تا سواد بهداشتی را به درون خانواده انتقال داده و بتوانیم در آینده بیماری‌های کمتری را شاهد باشیم.