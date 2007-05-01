بزرگترین دایره المعارف قرآنی جهان اسلام منتشر می شود

حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا خراسانی در حاشیه دیدار مدیران سازمان تبلیغات مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:طرح تالیف دایره المعارف قرآن کریم از سال 75 در مرکز فرهنگ و معارف قرآن مطرح شد ولی این طرح از سال 76 با همکاری 250 نفر از پژوهشگران قرآنی حوزه علمیه آغاز شد.

وی تصریح کرد: این مجموعه به عنوان بزرگترین دایره المعارف قرآنی جهان اسلام در بردارنده بیش از 3 هزار موضوع در 25 جلد منتشر می شود که تاکنون 5 جلد آن انتشار یافته است.

خراسانی در ادامه بکارگیری نظام الفبایی در چینش موضوعات،استفاده از منابع اصیل و دست اول،ارائه همه آرا و مبانی اصلی در هر موضوع،حفظ صیغه قرآنی در همه مقالات، بهره گیری از معارف اهل بیت علیهم السلام و برخورداری از نظام ارجاعات را ازجمله نکات ظریفی دانست که در این دایره المعارف لحاظ شده است.

