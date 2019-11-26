به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، این میزان تولید انرژی‌های نو باعث شده بیش از یک میلیارد و ۲۵۱ میلیون مترمکعب از مصرف سوخت‌های فسیلی در ایران که جزو عوامل اصلی آلایندگی هوا در کشور است، کاسته و بیش از ۹۶۹ میلیون لیتر در مصرف آب نیز صرفه‌جویی شود.

عملکرد نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ۴۵۱ میلیون کیلووات ساعت کاهش تلفات در شبکه برق را به همراه داشته و موجب عدم انتشار ۱۸ هزار تن آلاینده‌های محلی شده است.

هم‌اکنون ۳۶۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون کشور در حال احداث است و ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو به ۸۴۷ مگاوات رسیده است. همچنین تاکنون ۱۱۸ نیروگاه تجدیدپذیر مگاواتی در کشور نصب شده و ۳۵ نیروگاه مگاواتی دیگر نیز در حال احداث است.

بر اساس این گزارش، تاکنون ۳ هزار و ۵۵۸ نیروگاه خورشیدی مقیاس کوچک در کشور نصب شده و ۲ هزار و ۵۰۰ نیروگاه دیگر نیز در حال نصب است. همچنین حجم سرمایه‌گذاری غیردولتی در این بخش به بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.

بررسی اعداد و ارقام موجود در این بخش حکایت از آن دارد که ۴۳ درصد نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از نوع خورشیدی، ۳۶ درصد از نوع بادی، ۱۱ درصد از نوع برق‌آبی کوچک، یک درصد از نوع زیست توده و یک درصد بازیافت حرارتی و توربین‌های انبساطی است.