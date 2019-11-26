به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی ظهر سه‌شنبه در مراسم یادواره سه شهید دانش آموز شهر آبدان ضمن تبریک هفته بسیج اظهار داشت: ما باید قدردان شهدا و خانواده آنان باشیم

امام جمعه دیر خاطرنشان کرد: بسیاری از خانواده‌های شهدا هستند که فرزند اول و حتی چهار فرزند خود را تقدیم این انقلاب کردند و باید دانش آموزان با سیره شهدا آشنایی پیدا کنند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که فرهنگ ایرانی اسلامی داریم دشمنان اسلام نمی توانند غلطی کنند. قصد دشمن نابودی انقلاب اسلامی است و اخیرا مردم هوشیار و بابصریت ایران اسلامی خود را از فتنه گران جدا کردند.

حسینی با اشاره به اینکه در بحث یادواره‌ها سولاتی به ذهن می‌آید که چه نیاز است یادواره برگزار شود افزود: ۱۳۸۰ سال از عاشورای حسینی و محرم می‌گذرد و هنوز مردم دست از آرمان‌های امام حسین (ع) و شهدای کربلا دست بر نداشته‌اند.

وی ادامه داد: دانش آموزان باید از شهدا الهام بگیرند. آنان آرزوهایی داشتند و دوست داشتند در کنار پدر و مادر به سر ببرند اما احساس خطر کردند و به جبهه اعزام شدند و پیروز شدند.

در پایان این مراسم با حضور مسئولان از خانواده های شهید دانش آموز منصور کرمی، ابراهیم خلیلی راد و امرالله تنگستانی تجلیل شد.