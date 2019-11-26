به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین مهدوی نژاد ظهر سه‌شنبه در مراسم آغاز طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در سمنان بابیان اینکه این طرح نیازمند همراهی مردم است تا بهترین نتایج از آن به دست آید، ابراز کرد: مشارکت مردمی راه موفقیت طرح‌های بخش سلامت است.

وی بابیان اینکه حرکت در راستای ترویج و توسعه سلامت نیازمند آموزش و تعالیم ویژه است، ابراز کرد: طرح هر خانه یک پایگاه سلامت یکی از اقدام‌های ارزشمند در راستای ترویج و آموزش مسائل بهداشتی به خانواده‌ها است.

امام‌جمعه موقت سمنان بابیان اینکه سلامتی یک نعمت ناشناخته در بین مردم است، تأکید کرد: سلامتی از ضرورت‌های سلامت بشر است اما حفظ آن نیازمند یک اقدام عملی است که باید به این موضوع دقت نظر داشت.

مهدوی نژاد بابیان اینکه هرکجا کاری در انقلاب اسلامی به مردم سپرده شد بهترین نتیجه را شاهد بودیم، گفت: بسیج اساسی‌ترین حرکت مردمی و موفق در طول انقلاب و همچنین بهترین مثال از واگذاری امور به مردم است چراکه نشان می‌دهد هرکجا کار با مشارکت مردمی و بسیج انجام‌شده به موفقیت رسیده است.

وی بابیان اینکه بسیج می‌تواند در راستای کاهش مشکلات حوزه سلامت اجتماعی تأثیرگذار باشد، بیان کرد: تشویق مردم برای ارتقای سلامت یکی از اقدامات خوب بسیج در اجرای این قبیل طرح‌ها است که نیاز به مشارکت مردمی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سمنان در کنار دو شهر دیگر میزبان طرح هر خانه یک پایگاه سلامت است که در قالب آن از هر خانواده شهری و روستایی یک نفر انتخاب می‌شود و به او برخی آموزش‌های حداقلی در راستای بهداشت و سلامتی داده می‌شود و او این مسائل را در خانه خود ترویج می‌دهد.