مديريت بحران واحدي در امر امداد رساني وجود ندارد

حجت السلام و المسلمين سيد ابراهيم رييسي در گفتگو با خبرنگا راعزامي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: بخشها وسازمانهاي مختلف اعم از جمعيت هلال احمر ، سپاه، ارتش و.. در زمينه امداد رساني وكمك به حادثه ديدگان زلزله اخير تلاشهاي مثبتي از خود نشان داده وبايد از تمام آنها با تواضع قدرداني شود.

وي افزود : بايد از زحمات وتلاشهاي تمامي مسوولان در امر امداد رساني به زلزله زدگان شهرستان بم تقدير كرد ولي براي رفع برخي مشكلات به تقو يت مديريت بحران ونيروي انساني وامكانات نياز است.

وي با تاكيد براينكه امكانات زيادي توسط دولت يا مردم به شهرستان بم سرازير شده است اظهار داشت: اگر مديريت ، امكانات ونيروي انساني بهتر شود مشكلات مردم نيز سريعتر حل مي شود.

وي درخاتمه خدمات وامداد رساني به آسيب ديدگان وانتقال مصدومان به نقاط ديگر را بسيار مطلوب و حائز اهميت برشمرد.