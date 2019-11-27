بررسی ۱۴هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی ورامین و پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ردائی در حاشیه برگزاری هفتمین جلسه کارگروه مشترک رفع موانع تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی و دولتی استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت : در این جلسه پلاک های ثبتی زلف آباد، حاجی آباد سالار، چهار باغ و دولتخوانی در حوزه استحفاظی شهرستان ورامین به مساحت ۱۲۵۰۰هکتار مورد بررسی قرار گرفت تا پس از رفع موانع موجود فرآیند صدور اسناد تک برگ کاداستری این اراضی تکمیل شود.

وی ادامه داد: در این جلسه پلاک های ثبتی باغکوه و میانکوهان و چمن قره چای واقع در حوزه استحفاظی شهرستان پیشوا به مساحت ۱۵۰۰هکتار نیز مورد بررسی قرار گرفت.

معاون حفاظت و امور اراضی استان تهران تأکید کرد: اصلاح هندسی تمامی نقشه های پلاک های ثبتی یاد شده انجام پذیرفته که پس از بررسی توسط ادارات ثبت اقدامات لازم جهت صدور اسناد تک برگ کاداستری صورت خواهد گرفت.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: در ادامه بررسی رفع موانع تثبیت مالکیت دولت و در راستای اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی، ۱۴ هزار هکتار از عرصه های ملی شهرستان های ورامین و پیشوا مورد بررسی قرار گرفت.