هدیه طلایی ایرانی ها برای ترکها و افسوس های بی پایان / مراقب باشیم میزبانی ها را از ما نگیرند / گزارش تحلیلی - خبری مهر از برگزاری یازدهمین تور بین المللی دوچرخه سواری کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با حضور 12 تیم داخلی و خارجی و طی مسافت بیش از 520 کلیومتر از روز اول اردیبهشت ماه در استان کرمان برگزار شد.

در این دیدارها 5 تیم خارجی حضور داشتند و شاید استقبال بیشتر تیمهای خارجی از این تور درجه 2-2 بین المللی، محاسبه امتیاز ورزشکاران برای رقابتهای المپیک 2008 بوده باشد. به هرحال ایرانی ها در این میدان زیاد موفق نبودند و هرچند در بخش تیمی کاپ قهرمانی را در ایران نگه داشتند اما در بخش انفرادی پیراهن طلایی تور را به ورزشکار ترکیه ای هدیه کردند.

متاسفانه دراین رقابتها، ورزشکاران ایرانی این مسابقه بین المللی را میدان رقابت خود دیده بودند و به جای اینکه با همدلی سعی کنند سکوهای اول را برای کشورمان نگه دارند با رقابت سنگین میان خود سکوهای برتر را به خارجی ها دادند. پیراهن طلایی این تور که بیشترین امتیاز انفرادی محسوب می شد از آن « پاول نوداخ» ترکیه ای شد. قادرمیزبانی بعد ازاو قرار گرفت. یوگل واکر نیز از لاسای ترکیه عنوان سوم را از آن خود کرد تا ایرانی ها در حسرت پیراهن طلایی این دیدارها بمانند.

دردیگر بخشهای مسابقات مهدی سهرابی از ایران قهرمان بخش امتیازی شد تا بتواند پیراهن نارنجی کمیته فنی را بر تن کند. صمدپورسیدی نیز از ایران پیراهن کوهستان را از آن خود کرد. دربخش تیمی پیکان اول شد، ترکیه دوم و پتروشیمی تبریزسوم شد.

درپایان مرحله چهارم از این تور برخی از تیمهای ایرانی نسبت به ناهموار بودن جاده مسیرمسابقه اعتراض داشتند که فدراسیون این اعتراض را بی جا خواند و اظهار داشت که نمی توان برای برگزاری یک مسابقه تمام جاده ها را درست کرد و این مشکل در تمام مسابقات دنیا وجود دارد.

در کنار آن فدراسیون درخواستی را هم از ورزشکاران و تیمها خواسته بود که این نیزعملی نشد و آن هم داشتن همدلی برای کسب عنوان های برتر توسط ایرانی ها بود نه خارجی ها! که این اتفاق در این مسابقات نیفتاد و تیمها با رقابت داخلی خود، راه را برای تیمهای خارجی هموار کردند.

تیم ترکیه و ورزشکارانش توانستند بیشترین امتیاز را در جدول محاسباتی المپیک 2008 از آن خود کردند. در کنار این مشکل هنوز رقابتهای بین المللی ما در حد استاندارد نیستند تا بتوانند به جای 2-2 بودن به سطح 1-2 صعود کنند که قطعا این موضوع در صورت تکرار شدن می تواند به ضرر میزبانی های ما تمام شده و می تواند این فرصت را از ما بگیرد.

اما به گفته بسیاری از تیمها سطح این مسابقات به دلیل داشتن امتیاز المپیک و جوایزش و همچنین حضور تیمهای خارجی بسیار خوب بود به طوریکه درتنها یک مرحله از مسابقات 19 ورزشکار به طورهمزمان از خط پایان گذشتند و در برخی از جاده ها به دلیل نزدیکی دوچرخه سواران تصادفاتی هم رخ می داد که خوشبختانه بدون هیچ مشکلی رفع شد.

هرچند کی کوچی نماینده ژاپنی فدراسیون بین المللی دوچرخه سواری از برگزاری این مسابقات نسبت به دوره های گذشته رضایت داشت و اظهار کرد که مسئولین این مسابقات تا حدود زیادی نواقص میزبانی را برطرف کرده اند اما باید این نکته را در صدرهمه دید که هنوز راه برای برطرف کردن نواقص در میزبانی های تورهای بین المللی زیاد است.

فدراسیون دوچرخه سواری برای حل این معضل از همین ابتدای سال کمیته ای را برای نظارت بر تورها مشخص کرده و امیدوار است که با تلاش این نفرات و مشکلات عنوان شده از سوی ناظر اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری، این مسائل به مرور برطرف شود. قطعا در اینجا نظارت بر تورها از وظایف فدراسیون است و باید در این مورد سخت گیری داشته باشد تا هم موجب ارتقاء این دیدارها شود وهم بتواند پابه پای افزایش رنکینگ ورزشکاران در رقابتهای برون مرزی وضعیت میزبانی تورها را در داخل نیز افزایش داده و رنکینگ این میزبانی ها را بالا ببرد.

مسئولین این رشته باید قبل از اینکه فدراسیون جهانی امتیاز برگزاری این تورهای بین المللی را از ایران بگیرند فکری به حال برگزاری آن کنند. این اولتیماتوم جهانی در شرایطی به ما اعلام شده که در حال حاضر ما در هر سال میزبان 5 رقابت بین المللی هستیم که عملا هیچ نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد و شاید برگزاری مناسب یک تور بهتر از انجام تمام آنها باشد.