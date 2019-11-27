احمد ترکاشوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص نصب بیلبوردهای تبلیغاتی برای معرفی هرچه بیشتر جاذبه های گردشگری استان البرز در سطح معابر شهری و راه های برون شهری، اظهار کرد: این اقدام در راستای معرفی ظرفیت های گردشگری ناشناخته استان است که حتی خود مردم البرز نیز از وجود این جاذبه ها بی اطلاع هستند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت همکاری شهرداری ها در اختصاص تعدادی از بیلبوردهای تیبلیغاتی برای معرفی جاذبه های گردشگری استان، بیان کرد: اداره کل میراث فرهنگی استان البرز بعد از تخصیص اعتبار در سال جاری در مورد چنین تعاملاتی با شهرداری های استان از جمله شهرداری کرج وارد مذاکره خواهد شد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان البرز با اشاره به اهمیت همکاری هرچه بیشتر شهرداری ها از جمله شهرداری کرج در قالب تبلیغات شهری و محیطی برای معرفی جاذبه های گردشگری استان گفت: در گذشته به طور معمول همکاری خوبی را در این مورد شاهد نبوده ایم که امیدواریم امسال این تعاملات بیشتر شود.

ترکاشوند با بیان اینکه بیلبوردهای جانمایی شده در سطح شهر کرج برای انجام تبلیغات به بخش خصوصی واگذارشده است، عنوان کرد: طبیعی است که بخش خصوصی چون در این مورد هزینه کرده باید طبق قراردادی که دارد، استفاده کافی از این ظرفیت را داشته باشد، از طرفی به دلیل درخواست های زیاد بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن بیبوردهای تبلیغاتی، فرصت تخصیص رایگان این بیلبوردها از سوی شهرداری به میراث فرهنگی برای معرفی جاذبه های گردشگری استان فراهم نیست.

وی در پاسخ به اینکه آیا طبق قانون، مواردی است که شهرداری ها را مکلف کند تا برای کمک به معرفی گردشگری از ظرفیت بیبوردهای تبلیغاتی سطح شهر استفاده کند، گفت: بله چنین مواردی موجود است و در قالب ستاد هماهنگی خدمات سفر همه دستگاه های عضو آن موظف هستند که در راستای تصمیمات آن ستاد برای اعتلای هرچه بیشتر این حوزه تلاش کنند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان البرز با اشاره به اینکه پنج بیلبورد تبلیغاتی که سال گذشته در راه های برون شهری استان از جمله اتوبان کرج برای معرفی جاذبه های گردشگری البرز داشتیم از طریق تعامل با راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوده است، بیان کرد: طبق پرداخت مبالغی این بیلبوردها در اختیار میراث فرهنگی قرار داده شد که البته فقط برای چندماه بود و اکنون قرارداد استفاده از آن به اتمام رسیده است و نیاز است مجدد وارد مذاکره شویم.

ترکاشوند در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز برنامه ای برای استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی راه های برون شهری جهت معرفی جاذبه های گردشگری استان مدنظر دارید، بیان کرد: به یقین امسال نیز بعد از تخصیص اعتبار در میراث فرهنگی استان این موارد را دنبال خواهیم کرد و در صورت امکان از بیلبوردهای تبلیغاتی بیشتری در راه های برون شهری برای معرفی ظرفیت های ناشناخته گردشگری البرز استفاده خواهیم کرد.