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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۷:۴۳

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور :

سال گذشته 450 معلول وارد دانشگاه شدند

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور با اشاره به اين كه مشكل معلوليت مشكل فرد نيست بلكه مشكل جامعه است ، گفت : در سال گذشته 450 معلول بدون استفاده از هيچگونه امتيازي وارد دانشگاه شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در مراسم اختتاميه طرح سنجش ، قدمي افزود : سعي شد تا عوامل اجرايي  طرح سنجش توسط بخش خصوصي تامين شود ولي برنامه ريزي و نظارت آن توسط مديريت آموزش و پرورش استثنايي صورت پذيرفت.

در اين مراسم مدير آموزش و پرورش استثنايي شهر تهران نيز طي ارايه گزارشي از نحوه فعاليت ها و عملكرد 62 پايگاه طرح سنجش در تهران گفت : اين طرح در 60 پايگاه شهري و دو پايگاه روستايي و دو پايگاه تست تخصصي توسط دستگاههاي اجرايي متولي سلامت و آموزش نوآموزان  اجرا شد.

غفوريان افزود : در اين طرح 95 هزار و 938 نوآموز مورد بررسي قرار گرفتند كه 87 هزار و 952 نوآموز در ارزيابي اوليه به مدارس عادي معرفي شده و 7 هزار و 617 نفر در ارزيابي اوليه به مراكز تخصصي معرفي شدند.

گفتني است كه  در اين مراسم  در سالن امام خميني ( ره ) برگزار شد و  به افراد برگزيده اجرايي طرح سنجش شهر تهران هدايايي اهدا شد.

 

 

کد مطلب 47822

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