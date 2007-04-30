دانمارک برترین کشور دنیا در استفاده از فناوریهای الکترونیکی / جایگاه نامناسب ایران در رده بندی جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، ایران در حالی در انتهای این فهرست جای گرفته است که بر اساس اعلام این اتحادیه، سایر کشورهای آسیایی با جهشی خیره کننده خود را به صدر نزدیک می کنند. واحد اطلاعات اکونومیست در این گزارش پس از دانمارک، آمریکا و سوئد را قرار داده است.

در میان کشورهای آسیایی هنگ کنگ رتبه چهارم، کره جنوبی رتبه شانزدهم، تایوان رتبه هفدهم و ژاپن جایگاه هجدهم را به خود اختصاص داده است.

از سال 2000 میلادی، واحد اطلاعات اکونومیست رتبه بندی کشورهای مختلف را بر اساس آمادگی پذیرش فناوری های نوین الکترونیکی و با استفاده از مدلی ارایه شده از سوی شرکت IBM منتشر می کند.

بر اساس گزارش واحد اطلاعات اکونومیست، آمادگی پذیرش تکنیک های الکترونیکی برای هرکشور، مقیاسی از وضعیت تجارت الکترونیک آن کشور محسوب می شود.

در این میان برخی فاکتورها نقش دارند که نشان می دهند یک اقتصاد خاص تا چه حد می تواند خود را به فرصت های مبتنی بر اینترنت تطبیق دهد.