۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۸

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات لرستان:

زیرساخت‌های ارتباطی برگزاری انتخابات در فرمانداری‌ها تامین شد

خرم‌آباد- رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات لرستان گفت: در همه فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها زیرساخت‌های ارتباطی برگزاری انتخابات مجلس را شکل داده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پورسیف امروز چهارشنبه در نشست با فرمانداران با اشاره به اینکه فرآیند تامین زیرساخت های فناوری فرمانداری ها و ستادهای انتخاباتی را از تیرماه شروع کرده ایم، اظهار داشت: در حوزه زیرساختی در همه فرمانداری ها و بخشداری ها زیرساخت های ارتباطی را شکل داده ایم.

وی تصریح کرد: در هر فرمانداری سه بستر و در هر بخشداری دو بستر زیرساختی را تامین کرده ایم.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات لرستان با تاکید بر اینکه انتظار داریم فرمانداران و بخشداران هرروز زیرساخت ها را چک کنند، افزود: لازم است هر سه بستر فرمانداری را هرروز چک کنند و از طریق آن ها به سامانه های انتخابات دسترسی داشته باشید.

پورسیف با اشاره به اینکه تلاش می کنیم شعب ما آن لاین باشد و باید نهایت دقت را داشته باشیم که موضوع تعریف شعب بر اساس سامانه جامع را نهایی کنیم، گفت: حداقل ۵ مهندس کامپیوتر در کمیته فناوری اطلاعات فرمانداری ها باید باشد،  در بخشداری ها نیز ۳ نفر نیرو در این کمیته نیاز است.

وی یادآور شد: انتظار داریم فرمانداران با حفظ سمت خودشان مسئولیت کمیته فناوری اطلاعات را داشته باشند.

