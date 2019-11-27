به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان در حاشیه جلسه یکصد و بیست و چهارم شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با اشاره به بررسی سند توسعه دانش‌بنیان استان بوشهر گفت: در این جلسه سند توسعه دانش‌بنیان استان بوشهر که طی همکاری‌های دو ساله در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد نقشه تهیه شده بود، ارائه شد.

وی با اشاره به حضور امام جمعه، استانداران، معاونان و مسئولان استان بوشهر دراین جلسه افزود: در ابتدا گزارشی از توانمندی‌های این استان ارائه شد و بر اساس گزارش ارائه شده ۷۰ درصد از مخازن گاز کشور در این استان قرار دارد.

کبگانیان یاد آورشد : همچنین ۱۱ درصد از مخازن گاز جهان در این استان قرار دارد و صادرات ۹۵ درصد نفت از این استان صورت می گیرد. این استان علاوه بر دارا بودن پتانسیل‌های انرژی‌های فسیلی، در بخش اقتصاد دریا نیز فعال است به گونه‌ای که ۹۰۰ کیلومتر ساحل کشور در این استان قرار دارد. از این رو اقتصاد بزرگی را در حوزه دریا در اختیار دارد.

قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور افزود: ۳ ماده از این سند بررسی و اصلاح جدی شد و کلیات این سند به تصویب رسید البته بخش مهمی از این سند باقی مانده است و از آنجایی که جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی دو هفته آینده برگزار می‌شود، در هفته آینده جلسه فوق‌العاده‌ای برای بررسی این سند خواهیم داشت.

وی با تاکید بر این‌که در این جلسه همچنین دو موضوع دیگر در دستور کار قرار گرفت، یادآور شد: بحث اول بر اساس روال همیشگی ستاد، گزارشی از علم و فناوری، ارائه و در طی آن گزارشی از آزمون‌های موسسات پرلز و تیمز مطرح شد.

کبگانیان ادامه داد: مطالعات تیمز و پرلز بزرگترین مطالعات تطبیقی است که وزارت آموزش و پرورش ایران در آن شرکت داشته است. این مطالعات عملکرد دانش آموزان سه پایه تحصیلی را در ریاضی، علوم و خواندن به صورت فواصل زمانی منظم مورد اندازه‌گیری قرار می‌دهد.

دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با بیان اینکه در حال حاضر ایران حق عضویت در موسسات تیمز و پرلز را پرداخت می‌کند، یادآور شد: آزمون‌های این موسسات بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی مسائل مرتبط با آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار می‌دهد و از آنجایی که ما در مورد این موضوع حساس بودیم، نسبت به بررسی این گزارش‌ها و صحت‌سنجی داده‌های آزمون‌های این موسسات اقدام کردیم.

وی با اشاره به برخی از جزییات داده‌های آزمون این موسسات، یادآور شد: اعداد و ارقامی که در این گزارش ارائه شد، مقداری نگرانی در اعضاء ایجاد کرد، چرا که ما نسبت به جایگاه قبلی خود در جهان در وضعیت مناسبی قرار نداشتیم.

قائم‌مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با تاکید بر این‌که ایران در گذشته در سطح آموزش و پرورش در حوزه‌های علوم و ریاضی رتبه‌های بسیار بالایی داشته است، خاطر نشان کرد: رتبه‌های ایران در این آزمون مناسب نبود که این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفت و در خصوص آسیب‌های آن در این جلسه بحث شد.

کبگانیان خاطر نشان کرد: بر این اساس در این جلسه قرار شد وزارت آموزش و پرورش گزارش کاملی در این زمینه تهیه کند و در اختیار ستاد قرار دهد.

قائم مقام ستاد نقشه جامع علمی کشور اولویت جدی این ستاد را در سال جاری و سال آینده حوزه آموزش عمومی و آموزش و پرورش دانست و خاطر نشان کرد: این حوزه مقداری مورد غفلت قرار گرفته است و ضعف عمومی در این حوزه‌ها احساس می‌شود. این موضوع را در صحن اصلی جلسه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیش از دستور مطرح کردم و قرار شد به این موضوع توجه ویژه‌ای شود چرا که آینده کشور از آموزش و پرورش شروع می‌شود.