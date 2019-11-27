۴۰۰ میلیارد تومان برای کمک به زنجیره تولید عشایر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کرمعلی قندالی روز چهارشنبه در دیدار با استاندار قزوین گفت: به نظر می رسد همه ما یک دین بزرگی به عشایر به عنوان انسانهای شریف داریم و باید از این ظرفیت برای توسعه در بخش های مختلف استفاده کنیم اما از آ «غفلت کرده ایم.

وی بیان کرد: در توزیع منابع زیست محیطی کشور ضرر کرده ایم چون به مسایل عشایر بی توجه بودیم و گاهی خود را آقا بالاسر آنها دانستیم در حالی که یک فرهنگ اصیل داشتیم که باید تقویت می شد.

قندالی تصریح کرد: از نظر منابع طبیعی و زیست محیطی شرایط خوبی در کشور نداریم و ظرفیت عشایر را که دارای فرهنگ، نجابت، اصالت، سخت کوشی و صداقت بودند را نادیده گرفتیم، امروز عشایر اگر دام اضافه دارند و مرتعی را استفاده می کنند می کند برای سودجویی نیست و با طبیعت برخورد قهری ندارد اما رفتار ما به گونه ای بود که به صورت قهری برخورد کردیم و صلح با طبیعت را به جنگ با طبیعت تبدیل کردیم.

قندالی افزود: الان نقش عشایر در فرهنگ و اقتصاد و اجتماع پر رنگ است و می توان آن را تقویت کرد تا به نتیجه رسید.

رئیس سازمان امور عشایر ایران تصریح کرد: دام عشایر از سرمایه های ارزشمندی است اما این که گاهی افراط می کنیم و برای خود مشکل ساز می شویم جای سوال دارد برای نمونه این که شتر را فقط تهدید بیابانی شدن اراضی بدانیم اشتباه است در حالی که مردم را به جنگ با طبیعت دعوت کردیم و باید انس با طببعت را ترویج کنیم.

قندالی یادآورشد: برخی اتفاقات خوب و مثبتی در حوزه عشایر رخ می دهد که نادیده گرفته می شود و ما تلاش می کنیم آن را در سطح ملی مطرح کنیم.

وی بیان کرد: با تشکیل شورای عالی عشایر در سال ۹۳ پس از ده سال خوشبختانه طرح های خوبی تصویب شد که از آن جمله طرح ارتقا برخورداری عشایر از خدمات بهداشتی، پزشکی و فرهنگی است که نتایج خوبی داشته است.

۴۰۰ میلیارد تومان برای کمک به تولید عشایر

قندالی اظهارداشت: چالش دیگر معیشت و تولید در حوزه عشایر است که در این راستا یک درصد اعتبارات صندوق به عشایر تخصیص داده می شود که برای زنجیره تولید استفاده شود و امسال ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تولید برای هزینه شدن در زنجیره تولید پرداخت می شود.

وی گفت: در حوزه ساختار امور عشایری در کشور اقداماتی شده است و چون هشت استان ساختار نداشت برای ساماندهی آن و جذب نیرو بیش از یک سال تلاش کردیم و بخشی از مشکلات حل شد.

قندالی افزود: شورای عشایر قانونی است و از استاندار قزوین انتظار داریم با برگزاری آن به تقویت این ساختار کمک کنند تا بتوانیم مشکلات عشایر را زودتر حل کنیم.

وی گفت: اجرای آیین نامه ساماندهی عشایر باید عملی شود و آبرسانی مهم است و از استاندار محترم انتظار کمک‌ داریم برای آبرسانی و توزیع آن در مناطق عشایر با تامین راننده به ما کمک کنند و در کنار آن

تقویت بنیه مالی امور عشایر ضروری است.

قندالی تصریح کرد: خوشبختانه اداره عشایری استان قزوین در کشور در رتبه اول قرار دارد و بخوبی توانسته نیازهای خود را تامین کند و اداره خوبی را ساماندهی کرده که نیازمند حمایت جدی است و ما هم کمک خواهیم کرد تا این وضعیت بهتر شود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران یادآورشد: در حوزه تسهیلات بخش عشایری هیچ کمبودی نداریم و استانها هرچقدر جذب کنند پرداخت می کنیم که این تسهیلات با سودهای ۴ و ۱۰ درصدی و بازگشت ۵ ساله است.

نهاده های مورد نیاز عشایر را تامین می کنیم

قندالی با اشاره به تامین نهاده های مورد نیاز عشایر گفت: تشکل های ما تمام نهادهای مورد نیاز عشایر را با قیمت مناسب تامین کرده اند و امسال به عنوان سال قطع وابستگی عشایر به نهاده ها است.

وی گفت: در اعتبارات زیرساختی هر چند محدودیت هایی داریم اما ارزش افزوده یک ظرفیت خوب بود که در استان قزوین خیلی خوب استفاده کرده است.



