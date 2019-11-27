بهره گیری مناسب از آب برای توسعه بخش صنعت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه سه شنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، اظهار داشت: ستاد اقتصاد مقاومتی در کشور با فرماندهی معاون اول رئیس جمهور فعالیت دارد و ابلاغات این ستاد همانند قانون است و ستاد تسهیل از زیرشاخه های ستاد اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به عدم ابلاغ این مصوبه به بانک های عامل، افزود: در این راستا نامه ای برای معاون اول رئیس جمهور تنظیم شود تا این مصوبه به استان ها ابلاغ شود و تا زمان ابلاغ موضوعات تولید کننده و بانک عامل به صورت موردی مکاتبه شود.

عباسی در خصوص بدهی معوق شرکت پویا کابل و مس هفشجان به بانک عامل گفت: مقرر شد بانک عامل براساس موافقت ظرف مدت شش ماه از صدور مزایده خودداری کند تا مالک نسبت به تعیین تکلیف اقدام کند.

وی بیان کرد: گاهی مدیران دستگاه های اجرایی اطلاعات کافی در یک موضوع ندارند.

عباسی با بیان اینکه به سرمایه گذارانی که به استان می آیند می گوییم آب نیست، تصریح کرد: نباید شهرک صنعتی بخشی از آب را بلوکه کند در حالی که مردم استان و سرمایه گذاران معطل آب هستند.

وی گفت: شهرک صنعتی استان به سرمایه گذران برای راه اندازی واحد صنعتی خود مهلت معین دهد و اگر این افراد برای راه اندازی افدام نکردند سهم آب آن واحد صنعتی در جای دیگری که نیاز است استفاده شود.