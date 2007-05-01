آغاز صدور گواهینامه های هوشمند از نیمه دوم سال 86

سردار سرتیپ دوم پاسدار سید کمال هادیان فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراحل نهایی طراحی گواهینامه هوشمند در حال انجام است و پیش بینی می کنیم این گواهینامه ها حداکثر تا نیمه دوم امسال برای صدور در سراسر کشور آماده شود.

وی افزود: با توجه به اینکه برابر آئین نامه جدید صدور گواهینامه در کشور از نیمه دوم سال 85، هیچ گواهینامه ای به صورت 10 ساله صادر نمی شود لذا با اتمام مهلت اعتبار گواهینامه های 10 ساله، این گواهینامه ها تبدیل به 5 ساله شده و در صورت به اجرا درآمدن صدور گواهینامه هوشمند، گواهینامه های تمدیدی نیز به صورت هوشمند صادر می شود.

جانشین معاونت پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تصریح کرد: با اجرای این طرح در کشور، اعتبار گواهینامه های قبلی به قوت خود باقی است و بعد از اتمام مهلت قانونی، گواهینامه های فعلی برای تمدید اعتبار به گواهینامه های هوشمند تبدیل می شود.

وی در پایان یادآور شد: جنس این گواهینامه ها PVC بوده و با ترکیبات پلی‌کربنات چاپ می‌شود به همین لحاظ هم از طریق دستگاه‌های PDA و هم از طریق ریدرهایی که قابلیت اتصال به کامپیوتر یا لپ تاب دارند، قابلیت خوانده شدن را داشته و به راحتی و در مدت زمان کوتاهی اطلاعات دارنده گواهینامه به همراه تخلفات وی در اختیار مأموران پلیس قرار می گیرد.